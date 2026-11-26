Il segretario Francesco Mendicino ha guidato una delegazione che ha incontrato il capogruppo del Pd in Regione Ernesto Alecci: «La mobilità non può essere un privilegio legato alle possibilità economiche delle famiglie, né un ostacolo al diritto allo studio e all’accesso al lavoro»

La segreteria regionale dei Giovani Democratici della Calabria guidata dal segretario regionale Francesco Mendicino ha incontrato il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Ernesto Alecci, per presentare la proposta di legge regionale che istituisce il «Pass Giovani Calabria», una misura finalizzata a garantire l’accesso gratuito al trasporto pubblico locale e regionale per i giovani calabresi.

La proposta, elaborata dai Giovani Democratici, prevede l’introduzione di un abbonamento annuale gratuito destinato ai giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni, residenti in Calabria e appartenenti a nuclei familiari con un ISEE non superiore a 35.000 euro, in possesso dei requisiti di iscrizione scolastica, universitaria o formativa, oppure titolari di un contratto di tirocinio extracurriculare o apprendistato sul territorio regionale. Sono inoltre previste specifiche agevolazioni per i giovani residenti nelle aree interne e nei comuni a rischio spopolamento.

Il Pass consentirebbe di utilizzare i servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, su gomma e su ferro, di competenza regionale, favorendo gli spostamenti verso scuole, università, centri di formazione e luoghi di lavoro. Nel corso dell’incontro, Ernesto Alecci ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere la proposta dei Giovani Democratici e a farsi promotore del percorso necessario affinché possa essere portata all’attenzione del Consiglio regionale e trovare concreta approvazione in sede consiliare.

Così il segretario Francesco Mendicino: «Per noi questo incontro rappresenta un passaggio importante: le idee e le battaglie delle giovani generazioni devono poter diventare proposte legislative concrete. La mobilità non può essere un privilegio legato alle possibilità economiche delle famiglie, né un ostacolo al diritto allo studio e all’accesso al lavoro. In una regione come la Calabria, caratterizzata da collegamenti insufficienti e da profonde differenze territoriali, garantire ai giovani la possibilità di spostarsi significa offrire loro maggiori opportunità e contribuire a contrastare lo spopolamento, soprattutto nelle aree interne».

«Non chiediamo interventi simbolici – ha aggiunto - ma una scelta politica precisa: investire sulle nuove generazioni, riconoscendo nella mobilità uno strumento di uguaglianza e di coesione territoriale. Ringraziamo il capogruppo Ernesto Alecci per l’attenzione e la disponibilità dimostrate. Adesso l’obiettivo è trasformare questa proposta in una legge regionale».

I Giovani Democratici della Calabria fanno sapere che continueranno a seguire il percorso istituzionale della proposta, affinché il «Pass Giovani Calabria» possa diventare una misura concreta a sostegno del diritto alla mobilità, dello studio, del lavoro e del futuro dei giovani calabresi.