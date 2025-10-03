E’ una bella giornata di sole su Rende e al Chiappetta Sport Village e oggi pomeriggio dalle 14.00 gare dei quarti di finale di un torneo WTA 125 che sta appassionando tutti. Numeroso, infatti, è il pubblico che ,in queste giornate, ha affollato il centrale e riempito un centro sportivo che è diventato il “giardino più bello della città di Rende”.

Uomini, donne, anziani e bambini che chiedono autografi e firme sulle palline da tennis a giocatrici provenienti da tutto il mondo. Vere atlete che sono ben piazzate nella classifica WTA e che non si sono risparmiate dando tutto in ogni match. Al Chiappetta Sport Village è un bel vedere e si respira quotidianamente l’aria di “Internazionali di tennis di Roma”.

Sarà perché come direttore del torneo c’è quel Sergio Palmieri che per ben 27 anni è stato direttore del torneo che si svolge nella capitale nel mese di maggio. L’appuntamento per gli sportivi, appassionati e curiosi oggi è alle 14.00 sul campo centrale. Scenderanno in campo la nostra Anastasia Abbagnato contro la slovacca Tamara Zidansek. Anastasia Abbagnato, oltre ad essere la nipote della famosa Eleonora Abbagnato, è una giocatrice palermitana 21enne (n. 453 WTA) promettente e ben messa sotto il punto di vista atletico, ma per la prima volta è arrivata cosi in alto in un torneo di questa portata.

Quindi c’è molta curiosità per come affronterà questo match contro una Zidansek che è numero 127 WTA ed è la giocatrice che ha eliminato la testa di seria numero 1 del torneo che è l’egiziana Mayar Sherif. E per questo incontro ci sarà sugli spalti una presenza importante che è quella del team manager della nazionale italiana di Coppa Davis Michelangelo Dell’Era. Molta curiosità anche per l’incontro serale.

Alle 20.00 scenderà in campo l’altra italiana Nuria Brancaccio. Lei che è numero 153 WTA se la vedrà contro la Cecoslovacca Sara Bejlek che ha vinto nella sua carriera due titoli WTA e si è aggiudicata gli Open di Francia in doppio nel 2022. Occupa la posizione mondiale con il numero 114. Due partite e due esami molto duri da superare, ma tutta Rende e Cosenza tifa per voi in questa giornata fredda, ma illuminata da un sole che riscalda tutto.