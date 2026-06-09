La cerimonia di premiazione si è svolta presso il Money Club di Milano , dove il musicista ha ricevuto il riconoscimento davanti a professionisti e protagonisti del panorama musicale Nazionale

Grande soddisfazione per Diego Fuoco, percussionista e imprenditore calabrese originario di Parenti, un paese della provincia di Cosenza,che ha conquistato il primo posto ai prestigiosi Dance Music Awards nella categoria “Miglior Music Performer”.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso il Money Club di Milano, dove Diego Fuoco ha ricevuto il riconoscimento davanti a professionisti e protagonisti del panorama musicale Nazionale. Un premio importante che rappresenta il coronamento di anni di impegno, passione e dedizione al mondo della musica e dell’intrattenimento.

La vittoria ai Dance Music Awards rappresenta un traguardo straordinario, raggiunto grazie al sostegno di tantissime persone che hanno creduto nel suo percorso artistico e professionale. «Desidero dedicare questo premio innanzitutto alla mia famiglia, che mi è sempre stata accanto nei momenti più importanti della mia vita. Un grazie speciale va ai miei amici, che sono sempre al mio fianco, ai collaboratori, a tutte le persone che hanno espresso il loro voto e a chi continua a sostenermi ogni giorno - ha dichiarato Diego Fuoco -. Questo riconoscimento è il risultato di un percorso condiviso con tante persone che hanno creduto in me. Porterò sempre con orgoglio questo premio e continuerò a lavorare con la stessa passione che mi accompagna da sempre».

Con questa vittoria, Diego Fuoco conferma il proprio ruolo nel panorama dell’intrattenimento e della musica dance, portando ancora una volta il nome della Calabria su un prestigioso palcoscenico nazionale.