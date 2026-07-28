Federconsumatori fotografa il caro trasporti dell'estate 2026: per raggiungere la regione aumentano i costi di treni, aerei e carburante. E una settimana di vacanza a Tropea può superare i 2.800 euro (a persona)

È il rapporto tra costi di viaggio, qualità dell’accoglienza e capacità attrattiva della Calabria il tema al centro della nuova indagine realizzata da Federconsumatori Calabria Aps. L’associazione, come ogni estate, ha analizzato il costo degli spostamenti verso le principali destinazioni turistiche.

Lo studio mette a confronto il costo per raggiungere la Calabria con la qualità dell’accoglienza offerta, partendo da una simulazione di viaggio con arrivo sabato 8 agosto 2026 e partenze da Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma verso Paola, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Per ogni vettore sono state rilevate le offerte minime disponibili, così da stimare il costo di accesso alla regione, con un confronto con i dati raccolti nell’indagine sull’estate 2024. L’obiettivo è fotografare punti di forza e criticità del turismo calabrese, tra attrattività, costi e difficoltà di collegamento.

In treno rincari fino al 57%

Sono state prese in esame le proposte di Frecce, senza cambi, di Trenitalia e di Italo per poter comparare il valore dei dati presi a campione.

Le offerte Trenitalia da Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma per Paola, Lamezia Terme e Reggio Calabria, hanno registrato nei giorni di rilevamento (ultima decade luglio), simulando una partenza per sabato 8 agosto 2026, un incremento medio del 35% con punte sino al 57% rispetto alle offerte a minor costo per una partenza simulata il 10 agosto del 2024.

Le offerte ITALO per le stesse destinazioni e lo stesso periodo hanno evidenziato elementi in controtendenza da Milano, Torino e Bologna dove sono stati calcolati offerte del 5% in meno sul 2024; Firenze a offerte invariate; Roma con offerte in media più care del 15% sul 2024 e con punte sino al 22% (Roma- Reggio Calabria).

Nel confronto delle proposte minime di viaggio TRENITALIA-ITALO le soluzioni proposte nel 2026 da Italo, in media, risultano più convenienti del 15,9% con punte del 24% sulle destinazioni e per il giorno preso in esame.

Nonostante i rincari e i tanti disservizi che accompagnano il trasporto ferroviario (interruzioni, ritardi, scarsa pulizia, malfunzionamento dell’area condizionata, ecc.), alla data di chiusura dell’indagine molte delle proposte di viaggio risultano esaurite.

I voli

Nei giorni di rilevazione dei dati (dal 24 e al 27 luglio) per sabato 8 agosto, Ita Airways, ad eccezione dello scalo di Crotone dove non sono presenti offerte, offre soluzioni da ogni altra città di partenza considerata (Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma) per gli scali di Lamezia Terme e Reggio Calabria, escluso Bologna -Reggio Calabria.

Da Milano, Torino e Firenze per Reggio Calabria offre solo soluzioni in classe business a oltre 500 euro solo andata.

Da Milano per Lamezia soluzioni a partire da 401,94 euro con + 37% sul 2024

Da Roma per Lamezia soluzioni a partire da 226,05 euro +34% sul 2024

Da Torino per Reggio Calabria soluzioni a partire da 403,25 euro

Da Firenze per Reggio Calabria soluzioni a partire da 399,81 euro

Da Roma a Reggio Calabria soluzioni a partire da 316,05 euro

Non offre soluzioni per Crotone

Ryanair

Da Milano, Torino e Bologna offre diverse soluzioni

Da Milano per Lamezia (2026 euro 218,01) aumenti del 32% sul 2024

Da Torino per Lamezia (2026 euro 222,95) aumenti del 15,23% sul 2024

Da Torino per Crotone e da Bologna per Reggio Calabria non sono proposte offerte di viaggio per sabato 8 agosto ma solo per la domenica 9.

Nel confronto tra Compagnie su Milano- Lamezia Ita offre soluzioni più care rispetto a Ryanair del 46%, del 32% su Torino-Lamezia e del 44% su Torino-Reggio Calabria.

La migliore offerta su Milano-Lamezia risulta di Easy Jeat a 180 euro (Ita 401,94 euro, Ryanair 218,01 euro, Neos 217 euro)

In autobus

Sono state esaminate le proposte di Flixibus e Italbus. Nelle offerte di viaggio esaminate per le località di partenza e di arrivo, Itabus offre soluzioni più economiche.

Carburante

Nella simulazione di viaggio Milano – Lamezia si sono registrati maggiori costi sul 2024 (circa euro 217 nel 2024) per circa 230 euro nel 2026.

Una vacanza a Tropea: la simuluazione

Per dare maggiore aderenza ai dati della ricerca è stato simulato il costo di una vacanza di 7 giorni nella principale località turistica regionale, conosciuta a livello internazionale: Tropea.

Ogni voce di spesa è stata considerata nelle offerte minime e per una persona.