Una nuova era per il wedding: sabato 20 giugno inaugura la grande gallery "Piazza Navona Sposi" a Montalto Uffugo.

Il mondo del wedding e dell’alta moda cerimonia accoglie una straordinaria novità con l’apertura ufficiale della nuova gallery firmata Piazza Navona Sposi. Situata in una posizione strategica, a pochissimi passi dallo svincolo autostradale di Montalto Uffugo, la nuova e imponente struttura si propone come punto di riferimento per chi è alla ricerca dell’abito perfetto per il giorno più bello o per un evento indimenticabile.

1.200 metri quadrati di pura eleganza su tre livelli

Il nuovo store si sviluppa su un’area di 1.200 metri quadrati, distribuita su tre piani indipendenti e finemente progettati. L’imponente struttura è stata concepita per offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto immersiva, confortevole e altamente qualificata, in un ambiente pensato per far sentire ogni visitatore come a casa.

Ogni piano della gallery è stato studiato per garantire la massima privacy e valorizzare al meglio le collezioni esposte, consentendo a futuri sposi e ospiti di muoversi in ambienti spaziosi, luminosi e dal design contemporaneo.

I migliori brand per ogni protagonista del giorno speciale

Piazza Navona Gallery non è soltanto un atelier dedicato alla sposa, ma un vero e proprio universo della moda cerimonia a 360 gradi. All’interno, la struttura ospita una selezione esclusiva dei migliori brand nazionali e internazionali, pensata per vestire tutti i protagonisti di un evento speciale.

Sposa e Sposo: ampie aree dedicate alle ultime tendenze bridal, dagli stili classici e romantici alle proposte più audaci, innovative e di alta sartoria.

ampie aree dedicate alle ultime tendenze bridal, dagli stili classici e romantici alle proposte più audaci, innovative e di alta sartoria. Cerimonia e Testimoni: un vasto assortimento di abiti eleganti e raffinati per testimoni di nozze, genitori degli sposi e invitati.

un vasto assortimento di abiti eleganti e raffinati per testimoni di nozze, genitori degli sposi e invitati. Diciottesimi compleanni: uno spazio esclusivo dedicato ai giovani, con collezioni pensate per celebrare il traguardo dei 18 anni con glamour, stile e personalità.

uno spazio esclusivo dedicato ai giovani, con collezioni pensate per celebrare il traguardo dei 18 anni con glamour, stile e personalità. Damigelle: proposte coordinate e di tendenza per creare una perfetta armonia cromatica e stilistica attorno alla sposa.

Sedici anni di storia e passione firmati Daniele Coscarelli

Dietro questo ambizioso progetto ci sono la visione, la determinazione e l’esperienza di Daniele Coscarelli. Piazza Navona non è una realtà improvvisata, ma un marchio che porta con sé una storia solida, costruita attraverso anni di successi, professionalità e, soprattutto, grazie alla fiducia di migliaia di coppie che hanno coronato il proprio sogno d’amore.

Questa nuova apertura rappresenta il culmine di un percorso di crescita straordinario e l’evoluzione di uno storico marchio che oggi si trasforma in una vera e propria “Gallery della Moda”, dove la tradizione sartoriale incontra la modernità delle grandi firme.

La nuova gallery di Montalto Uffugo è pronta ad accogliere i visitatori per un viaggio unico alla ricerca dell’abito ideale, accompagnati da un team di consulenti esperti, pronti a curare ogni dettaglio e a trasformare ogni scelta in un’esperienza esclusiva.