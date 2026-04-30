La Calabria torna a parlare di ambiente, responsabilità e senso civico con una campagna che negli anni ha saputo trasformarsi in un appuntamento riconoscibile e partecipato. Si chiama “La Calabria non si abbandona” ed è la iniziativa promossa dal Circolo Legambiente Serre Cosentine contro l’abbandono dei rifiuti, giunta oggi alla sua sesta edizione.

Nel tempo, il progetto ha costruito un legame forte tra sensibilizzazione, presenza sul territorio e coinvolgimento pubblico. Quest’anno, però, la novità è chiara: l’edizione 2026 sceglie di puntare con decisione sulla forza comunicativa dei social, chiamando a raccolta sette creator calabresi per amplificare un messaggio che resta semplice e netto: la Calabria va rispettata, custodita e difesa ogni giorno.

Una campagna che negli anni ha unito impegno civico e partecipazione

Il Circolo Legambiente Serre Cosentine porta avanti da oltre dieci anni un impegno concreto sul fronte della tutela ambientale. La campagna contro l’abbandono dei rifiuti è diventata, edizione dopo edizione, uno dei momenti più visibili di questo percorso.

Nelle scorse edizioni, il messaggio era stato sostenuto anche da volti noti del mondo della musica e dello sport, come Brunori Sas, il campione del mondo Simone Perrotta e alcune vecchie glorie del Cosenza Calcio. Il loro contributo aveva rafforzato la portata dell’iniziativa, aiutando a diffondere un’idea precisa di rispetto del territorio e di responsabilità collettiva.

Per il 2026, però, la scelta è diversa e guarda direttamente al linguaggio del presente.

Sette creator calabresi per parlare ai social

La nuova edizione della campagna si affida infatti a sette creator calabresi che, ogni giorno, raccontano sui propri canali le bellezze, le identità e le particolarità della regione. Attraverso brevi video-messaggi, il loro contributo punta a raggiungere migliaia di persone, dimostrando quanto i social media possano diventare strumenti efficaci per diffondere valori educativi, promuovere il senso civico e valorizzare la Calabria.

I creator coinvolti, in ordine alfabetico, sono:

Raffaele Galimi (Calabria Food Official), I Cannarèlliz, Domus Arcuri, Lu&Lu di Solo Cosenza, Michele Bruzzese, Massimo Bellantoni, Noemi Spinetti.

Il video di lancio della campagna raccoglie alcuni spezzoni dei loro interventi, mentre i messaggi completi saranno pubblicati successivamente sulle pagine social del Circolo e sui canali degli stessi creator, così da allargare ancora di più la diffusione del contenuto.

Una terra straordinaria che continua a essere ferita dai rifiuti

Il cuore della campagna resta il territorio. La Calabria viene descritta come una terra straordinaria, con oltre 800 chilometri di costa e un patrimonio naturalistico di enorme valore, che va dai boschi della Sila all’Aspromonte, passando per il Pollino e per scenari suggestivi come Monte Cocuzzo.