A Spezzano della Sila il calendario FAI propone escursioni, astronomia, tradizioni musicali, apicoltura e attività creative

Tramonti sull’altopiano, cieli stellati, musica tradizionale e attività dedicate alla biodiversità. Casino Mollo, a Spezzano della Sila, diventa uno dei punti di riferimento dell’estate 2026 con un programma di esperienze promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

Gli appuntamenti prenderanno il via sabato 8 agosto e accompagneranno visitatori, famiglie e appassionati durante i mesi di agosto e settembre. Il calendario comprende le iniziative serali delle “Sere FAI d’Estate” e una serie di attività diurne dedicate alla scoperta dell’ambiente silano.

Casino Mollo, presidio alle porte della Riserva

Il Casino Mollo è un edificio seicentesco inaugurato dal FAI nel luglio 2025, al termine di una prima fase di lavori di restauro. La struttura è stata pensata come centro di accoglienza e servizi per chi visita la Riserva dei Giganti della Sila e il territorio circostante.

La Riserva resta attualmente chiusa, fino a nuova comunicazione, dopo la caduta di due alberi. Il provvedimento è stato adottato per tutelare la sicurezza del pubblico, in attesa del completamento delle verifiche sullo stato di salute degli esemplari più antichi.

Le attività estive consentiranno comunque di conoscere il paesaggio e la biodiversità dell’altopiano attraverso percorsi ed esperienze organizzati negli spazi circostanti Casino Mollo.

I trekking silani al tramonto

Il primo appuntamento è fissato per sabato 8 agosto alle 16.30 con il trekking al tramonto. Le successive escursioni si svolgeranno il 15, il 23 e il 29 agosto, sempre con partenza alle 16.30.

Il percorso, della durata di circa quattro ore, è pensato anche per le famiglie e per quanti desiderano avvicinarsi alle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche della Sila. I partecipanti potranno attraversare gli ambienti circostanti la Riserva e conoscere alcuni degli elementi che contraddistinguono la biodiversità del Parco nazionale della Sila.

Le osservazioni del cielo con Francesco Veltri

Le notti silane saranno protagoniste degli appuntamenti “Astronomi per una notte”, in programma il 9, il 16 e il 22 agosto alle 21.

L’astrofilo Francesco Veltri accompagnerà il pubblico nell’osservazione del cielo a occhio nudo, illustrando stelle, costellazioni e fenomeni astronomici. L’esperienza sarà inserita in una passeggiata notturna nel paesaggio che circonda Casino Mollo.

Chitarra battente e lira raccontano la Calabria

Domenica 30 agosto, alle 16, spazio alle musiche tradizionali calabresi. Francesco Denaro proporrà brani accompagnati dal racconto di storie e curiosità legate agli strumenti della cultura popolare.

Al centro dell’incontro ci saranno, in particolare, la chitarra battente e la lira calabrese e cretese, attraverso un percorso che unirà ascolto musicale, memoria e identità territoriale.

L’esperienza negli apiari e il ruolo delle api

Il programma riserva particolare attenzione alle famiglie e ai bambini con l’attività “Apicoltori per un giorno”, realizzata insieme all’Associazione nazionale Miele in Fiore.

Gli incontri sono indicati per il 9, 12, 21 e 30 agosto e per l’8, 13 e 20 settembre, con inizio alle 11. Il calendario generale viene presentato dal FAI come compreso tra l’8 agosto e il 13 settembre, ma tra le date dedicate all’apicoltura figura anche quella del 20 settembre.

I partecipanti riceveranno una tuta protettiva e potranno visitare gli apiari, conoscere la biologia delle api mellifere e comprenderne il ruolo nel mantenimento della biodiversità. Saranno illustrate anche la struttura e il funzionamento di un’arnia e le proprietà del miele. L’esperienza terminerà con un momento di degustazione all’interno di Casino Mollo.

Il laboratorio con i fiori della Sila

Il 13 settembre, alle 11, si terrà infine un laboratorio creativo insieme a “Le mille Dalie” di Adriana Tavella.

Durante l’attività i partecipanti potranno realizzare un gioiello artigianale utilizzando veri fiori della Sila. La creazione potrà essere portata a casa al termine dell’esperienza, diventando un ricordo personale della giornata trascorsa sull’altopiano.

Gli eventi si svolgono con il patrocinio del Comune di Spezzano della Sila. Calendario, informazioni dettagliate e prenotazioni sono disponibili sul sito delle Sere FAI d’Estate. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 366 6152986 oppure scrivere all’indirizzo faisila@fondoambiente.it.