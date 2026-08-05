La giocata vincente è stata centrata in via Venti Settembre nel concorso di martedì 4 agosto

La fortuna fa tappa nel Cosentino e consegna a San Fili una vincita da 50mila euro. Il premio è stato centrato nel concorso del 10eLotto di martedì 4 agosto attraverso un 9 “Oro”.

La giocata vincente, secondo quanto riferito da Agipronews, è stata effettuata in un punto vendita situato in via Venti Settembre, nel territorio comunale di San Fili.

Il 9 Oro vale 50mila euro

Il fortunato giocatore ha indovinato nove dei numeri estratti, scegliendo l’opzione Oro. Una combinazione che gli ha permesso di conquistare il premio da 50mila euro e di inserire la Calabria tra le regioni protagoniste dell’ultimo appuntamento con il 10eLotto.

Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità del vincitore né sull’importo investito nella giocata.

Distribuiti 28,5 milioni di euro in Italia

Il concorso di martedì 4 agosto ha distribuito complessivamente premi per 28,5 milioni di euro sull’intero territorio nazionale.