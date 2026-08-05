Casali del Manco celebra la cultura tra poesia, arte e identità

Venerdì 7 agosto 2026, alle ore 21.00, nella cornice di Piazza Vittorio Veneto, in località Serra Pedace del Comune di Casali del Manco, sarà presentato il volume di poesie di Rosario Branda ‘Appunti di disincanto’, edito da Rubbettino. Dirigente d’azienda, Assessore alle Attività produttive del Comune di Cosenza, Rosario Branda debutta nella poesia dopo una lunga carriera da direttore degli Industriali dedicata allo sviluppo del territorio e alla saggistica economica.

L'iniziativa “Trame d’anima, versi e visioni” sarà impreziosita dalla suggestiva sfilata della stilista identitaria Luigia Granata, dando vita a un dialogo originale tra poesia, creatività, arte e tradizione. Interverranno il Sindaco Francesca Pisani, l'Assessore alla Cultura Giulia Leonetti, lo scrittore Tonino Martire, l'artista e stilista identitaria Luigia Granata e il giornalista Enzo Pianelli.

“La serata – anticipa il Sindaco di Casali del Manco Francesca Pisani - rappresenta un'occasione di condivisione e riflessione sul valore della cultura come strumento di coesione sociale, di valorizzazione dell'identità del territorio e di costruzione di nuove prospettive. Perché una comunità che investe nella cultura rafforza il legame con la propria storia e trova, proprio nelle sue radici, la forza per guardare avanti con consapevolezza e fiducia”.

Cittadini, associazioni e appassionati sono invitati a partecipare a un appuntamento che celebra la bellezza delle parole, dell'arte e dell'identità, nella convinzione che la cultura rappresenti il più autentico investimento per il futuro della comunità.