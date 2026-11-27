Secondo il Circolo, quasi tutti i venti alberi perduti sono stati sostituiti. L’associazione chiede di seguirne la crescita insieme al Comune e rilancia la proposta di un Piano del verde urbano

A Corigliano-Rossano, nell’area di via Amerigo Vespucci, il Servizio Ambiente ha messo a dimora nuovi alberi in occasione della Festa dell’Albero. A fare il punto è il Circolo locale di Legambiente, che segue la riqualificazione dell’area: su venti alberi perduti, riferisce l’associazione, quasi tutti sono stati sostituiti.

Il Comune aveva dato la propria disponibilità a sostituire dieci dei lecci disseccati. Alle operazioni di piantumazione hanno contribuito anche il Circolo, che ha affiancato il Servizio Ambiente, e alcune donazioni. Il numero esatto dei nuovi esemplari non è indicato.

Ora Legambiente propone al Comune di concordare le attività di cura e monitoraggio delle nuove piante. L’obiettivo è far crescere nel tempo in via Vespucci un «Boschetto della Biodiversità», uno spazio che, oltre al valore naturalistico, possa avere una funzione educativa per la comunità.

La proposta per via Vespucci si inserisce nella lettera aperta con cui il Circolo ha chiesto un Piano del verde urbano e un regolamento comunale per la gestione e la manutenzione degli alberi. Tra le richieste figurano anche la creazione di nuovi spazi verdi e il coinvolgimento dei cittadini nella loro cura. Secondo Legambiente, un primo strumento è già disponibile: il Comune ha completato il censimento del verde.