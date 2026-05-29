Il Comune avvia il programma larvicida su centro, centro storico, frazioni e periferie. Raccomandazioni ai residenti

Partirà il 9 giugno il programma di disinfestazione larvicida a Cosenza, predisposto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso attraverso il Settore Ambiente, diretto da Giovanni Ramundo, e il Servizio Integrato di Igiene Urbana del Comune.

Gli interventi interesseranno l’intero territorio comunale, suddiviso in quattro macro-aree: centro città, centro storico, frazioni e periferie. Le attività saranno effettuate in orario notturno, a partire dalle 2, secondo un calendario già definito.

Disinfestazione a Cosenza, si parte dal centro città

La prima fase scatterà dalle 2 del 9 giugno e riguarderà una parte del centro città. Gli interventi interesseranno l’isola pedonale con le relative traverse, via 24 Maggio, viale Trieste, corso Umberto, via Felice Migliori, via Zara, via Rivocati, lungo Busento e la zona dei Due Fiumi.

Il giorno successivo, 10 giugno, sempre dalle 2, la disinfestazione larvicida si sposterà in altre strade centrali: viale degli Alimena, via Riccardo Misasi, via Montesanto, via Sabotino, via Montegrappa e le traverse limitrofe.

Centro storico, frazioni e periferie nel calendario degli interventi

L’11 giugno sarà interessato tutto il centro storico, insieme a via Bendicenti, alle zone di Gergeri con le relative traverse, Sant’Antonio dell’Orto, Mussano e Casali.

Il 12 giugno, sempre dalle 2, gli operatori interverranno nelle frazioni di Donnici Superiore, Donnici Inferiore, Sant’Ippolito, Borgo Partenope e Badessa.

Il programma tornerà poi a interessare il centro città il 13 giugno, con interventi su via Panebianco e traverse, via degli Stadi e traverse, oltre alle zone di Serra Spiga e San Vito.

Interventi anche il 15 e il 18 giugno

Le periferie saranno coinvolte il 15 giugno, sempre in orario notturno. Gli interventi riguarderanno viale Giacomo Mancini, la V strada e Bosco De Nicola.

Il calendario proseguirà il 18 giugno, quando la disinfestazione larvicida interesserà viale della Repubblica per tutta la sua estensione, comprese le traverse, la zona dell’Acquedotto, via De Rada con le sue traverse e l’area delle Case minime.

Le raccomandazioni ai cittadini

Il Comune ricorda che tutte le attività saranno effettuate durante la notte. Per questo motivo, ai residenti delle zone interessate viene raccomandato di tenere chiuse le finestre e di provvedere al ricovero degli animali domestici fino alla conclusione delle operazioni.