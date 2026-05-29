Wizz Air rafforza la propria presenza nel Sud Italia e annuncia una nuova rotta domestica tra Lamezia Terme e Roma. Il collegamento con l’aeroporto di Roma Fiumicino sarà operativo dal 25 ottobre 2026 con due voli giornalieri, sette giorni su sette, e tariffe a partire da 19,99 euro.

L’annuncio è arrivato in occasione dell’incontro tenutosi a Budapest tra il CEO della compagnia József Váradi e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, finalizzato a discutere nuove strategie di sviluppo turistico e di potenziamento della connettività regionale.

Per Wizz Air si tratta di una tappa significativa: la tratta Lamezia-Roma rappresenta infatti la prima rotta domestica operata dalla compagnia dallo scalo calabrese. Un collegamento che punta a rafforzare la mobilità nazionale e ad ampliare l’accessibilità della Calabria verso il principale hub italiano della compagnia.

«La Calabria sta diventando una parte sempre più importante del futuro di Wizz Air», ha dichiarato József Váradi. «L’Italia oggi è il più grande mercato del nostro network e sta diventando sempre più la nostra seconda casa». Il manager ha definito il nuovo collegamento «un passo naturale e strategico» per consolidare le operazioni della compagnia nella regione.

Soddisfazione anche da parte del presidente Roberto Occhiuto, che ha sottolineato il valore strategico della nuova rotta per cittadini, lavoratori, studenti e turisti. «Due nuovi voli quotidiani rappresentano una grande opportunità per rendere più accessibile il trasporto aereo da e per la Calabria e magari calmierare anche i prezzi di altre compagnie», ha affermato.

La presenza di Wizz Air a Lamezia Terme risale al 2005, anno in cui venne inaugurato il primo collegamento con Budapest. Nel tempo la compagnia ha consolidato il proprio network internazionale dallo scalo calabrese, collegando la regione con Sofia, Bratislava, Katowice, Varsavia e nuovamente Budapest, con frequenze distribuite durante la settimana.

Secondo i dati diffusi dalla compagnia, nel 2025 Wizz Air ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, registrando una crescita dell’8% rispetto all’anno precedente e mantenendo un tasso di affidabilità operativa del 99,6%. Attualmente la compagnia opera 310 rotte verso 33 Paesi, serve 26 aeroporti italiani e dispone di 44 aeromobili basati nel Paese.

L’investimento in Calabria si inserisce dunque in una strategia più ampia di espansione nel Mezzogiorno, con l’obiettivo dichiarato di sostenere turismo, connettività e sviluppo economico attraverso tariffe più accessibili e un ampliamento progressivo delle destinazioni disponibili.