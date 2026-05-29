Dal 30 maggio al 3 giugno in pedana Gigliotti, Davoli, Mingrone e Dodaro tra Cadetti, Giovani e Assoluti

La scherma calabrese arriva ai Campionati Italiani Frecciarossa 2026 con quattro atleti qualificati tra Cadetti, Giovani e Assoluti, il livello più alto del panorama nazionale. Una presenza che conferma la crescita del movimento regionale e la capacità dei club calabresi di portare i propri schermitori stabilmente nelle finali tricolori.

A rappresentare la Calabria saranno gli atleti del Circolo Scherma Lametino e del Club Scherma Cosenza. In pedana saliranno Simone Gigliotti, Gloria Davoli, Edoardo Mingrone e Francesco Dodaro, volto simbolo della spedizione regionale e unico calabrese qualificato anche alla prova assoluta.

Scherma calabrese ai Campionati Italiani Frecciarossa 2026

La settimana tricolore si aprirà con il Circolo Scherma Lametino, protagonista nella sciabola. Il primo a scendere in pedana sarà Simone Gigliotti, qualificato ai Campionati Italiani Cadetti di sciabola maschile. Per il giovane lametino si tratta di un risultato di grande valore, perché la gara mette insieme quaranta qualificati da tutta Italia e rappresenta uno dei banchi di prova più selettivi della categoria Under 17.

Il giorno successivo toccherà a Gloria Davoli, attesa nei Campionati Italiani Giovani di sciabola femminile. Anche in questo caso il livello sarà altissimo, con trentacinque atlete in pedana per il titolo Under 20. La qualificazione della schermitrice lametina certifica il lavoro del club sia nel settore maschile sia in quello femminile, confermando una crescita tecnica ormai riconoscibile anche fuori dai confini regionali.

Club Scherma Cosenza, Mingrone tra gli esordienti più interessanti

Nella spada maschile il testimone passerà al Club Scherma Cosenza, che porterà in gara Edoardo Mingrone e Francesco Dodaro. Mingrone, al primo anno nella categoria Cadetti, ha già mostrato qualità importanti anche in campo internazionale, con la convocazione per la prova del Circuito Europeo Cadetti di Cracovia, dove ha vestito la maglia azzurra all’interno di una selezione ristretta di diciannove atleti.

La sua qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti di spada maschile assume un valore ancora più significativo perché, tra gli ottanta ammessi alla fase finale, Mingrone figura come uno dei soli sette cadetti esordienti capaci di centrare l’obiettivo. Un dato che racconta non soltanto il talento individuale, ma anche la solidità del percorso tecnico costruito dal club cosentino.

Francesco Dodaro uomo-copertina della spedizione calabrese

Il volto principale della spedizione regionale è però Francesco Dodaro. Lo spadista cosentino si presenta ai Campionati Italiani Frecciarossa 2026 con numeri da leader assoluto. Sarà in pedana sia nei Campionati Italiani Giovani, dove partirà da testa di serie numero 14, sia nei Campionati Italiani Assoluti, risultando l’unico schermitore calabrese qualificato alla prova regina del calendario nazionale.

La stagione di Dodaro parla da sola. A gennaio è arrivato il bronzo alla Seconda Prova Nazionale Under 20 di spada a Legnano, risultato che gli ha garantito un posto tra le teste di serie dei Tricolori Giovani. In primavera, poi, il cosentino ha firmato l’impresa ai Campionati Nazionali Gold Assoluti di Riccione, chiusi con uno straordinario settimo posto che gli è valso il pass per gli Italiani Assoluti 2026.

A completare il quadro c’è l’inserimento di Dodaro nella lista degli Atleti di Interesse Nazionale della Federazione Italiana Scherma, riconoscimento che fotografa il suo ruolo tra i profili più interessanti della spada italiana.

Dodaro, continuità e crescita nel panorama nazionale

Quella di Dodaro non è una qualificazione isolata. Per lui sarà il secondo anno consecutivo ai Campionati Italiani Assoluti, dopo il pass già ottenuto nel 2025, e il terzo anno di fila ai Campionati Italiani Giovani. Una continuità di rendimento rara per un atleta calabrese nel contesto nazionale.

Il suo percorso in progressione lo rende il principale punto di riferimento della spada regionale e l’uomo-copertina della delegazione calabrese ai Tricolori 2026. Attorno alla sua presenza si misura anche la crescita complessiva di un movimento che, pur partendo da numeri inferiori rispetto alle grandi realtà schermistiche italiane, riesce a portare atleti competitivi nelle gare più importanti.

Gli appuntamenti in pedana e in televisione

Gli assalti di tutte le fasi delle gare saranno visibili in diretta sul canale YouTube della Federazione Italiana Scherma. Le fasi finali saranno trasmesse anche su Assalto TV e su RAI Sport.

Sabato 30 maggio toccherà a Simone Gigliotti nei Campionati Italiani Cadetti Frecciarossa di sciabola maschile, con diretta Assalto TV dalle 12.45. Domenica 31 maggio sarà il turno di Gloria Davoli nella sciabola femminile Giovani, con diretta dalle 15.10.

Lunedì 1 giugno spazio a Edoardo Mingrone nei Cadetti di spada maschile, con diretta Assalto TV dalle 14.45. Martedì 2 giugno toccherà a Francesco Dodaro nei Giovani di spada maschile, sempre con diretta dalle 14.45. Mercoledì 3 giugno, infine, Dodaro sarà in pedana nei Campionati Italiani Assoluti di spada maschile, con diretta RAI Sport dalle 20.