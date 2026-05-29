Una promessa fatta agli alunni e mantenuta. Alla scuola di via Milelli è stata consegnata questa mattina una nuova piattaforma mobile per l’inclusione, destinata agli studenti con diverse abilità. Alla cerimonia ha preso parte il sindaco di Cosenza Franz Caruso, che aveva assunto l’impegno durante un precedente incontro con le scolaresche, richiesto dagli stessi giovani studenti.

L’intervento consentirà di superare un deficit strutturale presente da oltre vent’anni, migliorando l’accessibilità dell’edificio scolastico senza alterarne l’estetica architettonica.

Scuola di via Milelli, consegnata la piattaforma per l’inclusione

La nuova piattaforma rappresenta un intervento concreto a favore dell’inclusione scolastica. Non soltanto un’opera tecnica, ma un segnale rivolto alla comunità educativa, agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico.

Il sindaco Franz Caruso ha sottolineato il valore simbolico e pratico della consegna, richiamando l’attenzione che l’Amministrazione comunale intende riservare al mondo della scuola.

«Ho sempre affermato di prestare molta attenzione alla scuola, dimostrandolo con i fatti, perché credo fortemente nella sua funzione non soltanto istruttiva ma soprattutto educativa. È proprio tra i banchi di scuola che nascono i rapporti più veri e sinceri, fondati sulla condivisione, sul rispetto e sulla crescita comune».

Caruso: «Nella scuola pubblica non esistono differenze»

Nel suo intervento, il primo cittadino ha ribadito il ruolo centrale della scuola pubblica come luogo di uguaglianza, integrazione e crescita civile.

«Nella scuola pubblica non esistono differenze di alcun genere. Qui i ragazzi crescono insieme, imparano il rispetto reciproco e sviluppano quel senso di appartenenza alla comunità che rappresenta uno dei valori più importanti».

La consegna della piattaforma diventa così anche un messaggio educativo: rendere una scuola più accessibile significa riconoscere a tutti gli studenti lo stesso diritto alla partecipazione, alla mobilità e alla vita quotidiana dentro gli spazi scolastici.

Il legame con la scuola e il quartiere

Caruso ha ricordato anche il suo legame affettivo con la scuola di via Milelli e con il quartiere, soffermandosi sul valore architettonico dell’edificio.

«Pur non avendo frequentato questo istituto, mi è sempre rimasta impressa la bellezza della sua architettura, significativa e importante per la nostra città».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al dirigente comunale, ingegnere Salvatore Modesto, per aver individuato le risorse necessarie alla realizzazione dell’opera.

«Impegno mantenuto nonostante il dissesto»

Il sindaco ha poi richiamato le difficoltà economiche dell’Ente, evidenziando come l’intervento sia stato realizzato nonostante la complessa situazione finanziaria del Comune.

«Spesso alcune opere non si realizzano non per mancanza di volontà, ma per carenza di fondi. Il nostro è un Comune in dissesto che stiamo progressivamente risanando con grande sacrificio. Nonostante ciò, abbiamo voluto mantenere l’impegno assunto con studenti e docenti».

La piattaforma mobile consegnata alla scuola di via Milelli consente dunque di dare una risposta concreta a una necessità rimasta aperta per anni, migliorando la fruibilità degli spazi scolastici e rafforzando il principio dell’inclusione.

Il messaggio agli studenti

A conclusione della cerimonia, Franz Caruso si è rivolto direttamente agli alunni, invitandoli a diventare testimoni del rispetto per il bene pubblico.

«Incontrare i giovani scolari è sempre motivo di gioia. Continuiamo a investire nel decoro urbano e nella crescita della città, ma è fondamentale che siano proprio i più giovani a diventare testimoni del rispetto per il bene pubblico. Amate e rispettate la vostra scuola e la vostra città, diffondendo questi valori anche nelle vostre famiglie».