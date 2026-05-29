Ordinanza del Comune in vista della Festa della Repubblica: sospesi allestimenti esterni e diffusione sonora nell’area della Prefettura durante la cerimonia istituzionale

In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, previste per la mattinata di lunedì 2 giugno 2026 in Piazza XI Settembre, il Settore 15 Attività Produttive- Eventi- Fiere e Mercati, ha emanato un’apposita ordinanza dirigenziale finalizzata a garantire il regolare svolgimento della manifestazione istituzionale organizzata dalla Prefettura di Cosenza.

La cerimonia, che avrà inizio alle ore 10:00, sarà presieduta dal Prefetto della Provincia di Cosenza, con la partecipazione dei rappresentanti delle Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato e delle Forze dell’Ordine.

Su richiesta della Prefettura, il Settore 15 “Attività Produttive – Eventi – Fiere e Mercati” ha disposto, limitatamente alla mattinata del 2 giugno 2026, il divieto temporaneo di allestimenti esterni dei pubblici esercizi presenti nell’area interessata dalla manifestazione ed in particolare in Piazza XI Settembre e nelle aree adiacenti al Palazzo della Prefettura.

L’ordinanza prevede nello specifico:

la rimozione temporanea di tavolini, sedie e ombrelloni;

la sospensione di qualsiasi forma di diffusione musicale o emissione sonora proveniente dai pubblici esercizi dell’area interessata.

Il provvedimento è finalizzato a garantire adeguate condizioni di sicurezza, decoro urbano e piena funzionalità dello schieramento militare previsto durante la celebrazione ufficiale della Festa della Repubblica.

La Polizia Locale, con il supporto delle Forze dell’Ordine e degli uffici comunali competenti, vigilerà sul rispetto dell’ordinanza

L’Amministrazione comunale ringrazia sin d’ora i titolari delle attività commerciali interessate per la collaborazione e il senso istituzionale che vorranno dimostrare in occasione di una ricorrenza di particolare valore per il Paese.