FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI chiedono certezze sulle risorse e sui contratti di servizio in scadenza il 31 dicembre. Dopo il confronto in Regione, Gallo annuncia un tavolo tecnico permanente

Risorse incerte, costi in aumento e contratti di servizio in scadenza il 31 dicembre 2026: i sindacati lanciano l’allarme sulla tenuta del trasporto pubblico locale in Calabria e chiedono interventi per tutelare occupazione e continuità dei collegamenti. Le criticità sono state affrontate in un incontro in Regione con l’assessore ai Trasporti Gianluca Gallo e i rappresentanti dell’associazione datoriale ANAV.

Secondo quanto riferiscono FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI in una nota congiunta del 10 novembre, Gallo ha annunciato l’immediata istituzione di un tavolo tecnico permanente. È stato inoltre concordato un ulteriore confronto, nei prossimi giorni, sulle questioni lavorative, salariali e contrattuali.

Costi in aumento e incertezza sulle risorse

Le tre organizzazioni indicano tra i principali problemi l’aumento dei prezzi del carburante, la mancata copertura dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri e il mancato adeguamento dei corrispettivi all’inflazione.

A questi fattori si aggiunge l’incertezza sulle risorse del Fondo nazionale trasporti. I sindacati esprimono particolare preoccupazione per quello che descrivono come il venir meno del vincolo di destinazione dei fondi, paventando il rischio che possano essere indirizzati verso altri settori regionali in difficoltà, a partire dalla sanità.

La nota prospetta questa eventualità come un ulteriore elemento di pressione finanziaria sul comparto, senza indicare trasferimenti di risorse già effettuati.

I contratti di servizio in scadenza il 31 dicembre

Un altro nodo riguarda l’approssimarsi della scadenza dei contratti di servizio, prevista per il 31 dicembre 2026. Secondo le organizzazioni dei lavoratori, manca ancora un quadro sufficientemente definito sui futuri affidamenti, sugli investimenti e sulle scelte che dovranno orientare il settore.

Nel confronto è stata richiamata anche la necessità di un programma di rinnovo del parco autobus, considerato indispensabile per migliorare sicurezza, affidabilità e qualità del servizio.

«Il problema non riguarda più singole criticità aziendali, ma la tenuta complessiva del sistema regionale del Trasporto Pubblico Locale», dichiarano le segreterie regionali. In assenza di interventi e programmazione, temono conseguenze sulla continuità delle imprese, sull’applicazione del contratto collettivo, sull’occupazione e sui servizi ai cittadini.

Gallo annuncia un tavolo tecnico permanente

Secondo il resoconto sindacale, l’allarme sulle prospettive del settore è stato condiviso anche dalla rappresentanza datoriale presente all’incontro.

Il tavolo tecnico annunciato dall’assessore Gallo coinvolgerà Regione, associazioni datoriali ANAV e ASSTRA e organizzazioni sindacali. Sono previste convocazioni ravvicinate per seguire le scadenze più urgenti e affrontare le principali difficoltà del comparto.

Separatamente, FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI hanno richiesto e concordato un incontro ristretto con l’assessore, dedicato alle condizioni di lavoro, alle retribuzioni e agli obblighi contrattuali.

I sindacati: «Agli impegni seguano decisioni verificabili»

Le organizzazioni accolgono favorevolmente la disponibilità al confronto, ma chiedono che gli annunci si traducano rapidamente in provvedimenti.

«Non possiamo permettere che l’assenza di certezze finanziarie e di una strategia per il futuro comprometta il diritto alla mobilità dei cittadini e le condizioni di lavoro di centinaia di addetti del settore», sottolineano.