Sopralluogo in alcuni istituti scolastici da parte del sindaco Franz Caruso: «La prevenzione è uno strumento indispensabile per tutelare i nostri ragazzi»
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La scossa di terremoto avvertita questa mattina in città, breve ma particolarmente intensa, ha determinato l’immediata attivazione dei protocolli di sicurezza negli istituti scolastici. Il sindaco Franz Caruso si è recato personalmente in alcuni istituti scolastici per verificare la situazione e seguire da vicino le attività messe in atto a seguito della scossa.
Gli studenti, accompagnati dalle insegnanti e dal personale scolastico, hanno lasciato ordinatamente le aule, seguendo le procedure previste. Ultimate le verifiche, è stato possibile fare rientro nelle classi in condizioni di sicurezza. Il primo cittadino ha voluto esprimere il proprio ringraziamento al personale scolastico per la tempestività e la professionalità dimostrate nella gestione dell'emergenza e agli studenti per il comportamento responsabile e maturo tenuto in una situazione di comprensibile preoccupazione.
«Anche in momenti come questi - ha sottolineato Franz Caruso - è fondamentale poter contare sulla preparazione, sul senso di responsabilità e sulla collaborazione di tutta la comunità scolastica. La risposta di questa mattina è stata un esempio positivo di come la prevenzione e il rispetto delle procedure di sicurezza siano strumenti indispensabili per tutelare i nostri ragazzi e tutto il personale».