Gli enti competenti in materia ambientale hanno 30 giorni dalla richiesta per i pareri. La procedura precede la decisione sull’assoggettamento a VAS

Avviata la consultazione per le verifiche ambientali sul Piano spiaggia comunale di Montegiordano. L’avviso riguarda la procedura coordinata e integrata di verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica, VAS, e screening di Valutazione di incidenza, VINCA.

Il Comune di Montegiordano opera come autorità procedente, mentre la procedura coinvolge la Regione Calabria in qualità di autorità competente. Il passaggio annunciato riguarda l’istruttoria ambientale e non costituisce l’approvazione definitiva del Piano.

Trasmesse le integrazioni per l’istruttoria

Secondo quanto riportato nell’avviso, l’Amministrazione ha trasmesso gli atti integrativi con una nota del 28 settembre 2026, acquisita agli atti il giorno successivo.

La documentazione comprende il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, il format per lo screening di VINCA e la proposta di Piano.

I documenti sono stati inviati ai soggetti competenti in materia ambientale, invitati a esprimere il proprio parere e a fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Trenta giorni per i pareri degli enti ambientali

L’avviso assegna ai destinatari 30 giorni dal ricevimento della richiesta per trasmettere i contributi. Non si tratta quindi di una scadenza unica ricavabile dalla sola data di pubblicazione.

I riscontri devono essere inoltrati ai seguenti indirizzi PEC:

Comune di Montegiordano: responsabileufficiotecnico.montegiordano.cs@legalmail.it

Regione Calabria: valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

L’autorità competente, sentito il Comune e tenuto conto dei pareri ricevuti, dovrà adottare il provvedimento che stabilirà se assoggettare o escludere il Piano dalla VAS. Il termine indicato nell’avviso è di 90 giorni dall’avvio della consultazione.

Dove consultare il Piano spiaggia

La proposta e il rapporto preliminare sono disponibili nella sezione dedicata del sito del Comune di Montegiordano.

L’avviso indica inoltre la possibilità di consultare gli atti presso il Dipartimento regionale per la Sostenibilità ambientale, alla Cittadella regionale di Germaneto, a Catanzaro. È prevista anche la pubblicazione sul portale regionale, nella sezione dedicata agli avvisi di verifica di assoggettabilità a VAS.