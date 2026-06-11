Puliamo il Mondo arriva in Calabria e sceglie il Cammino di San Francesco di Paola per la seconda anteprima nazionale di avvicinamento all’edizione 2026 della storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente. L’appuntamento è in programma sabato 13 giugno, a partire dalle 9.30, a San Fili, nei pressi del Ponte Jumiceddre.

Volontari, cittadini e pellegrini saranno protagonisti di una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente, alla cura dei beni comuni e alla valorizzazione di uno degli itinerari più suggestivi della Calabria.

Legambiente Calabria sul Cammino di San Francesco

Dopo la prima anteprima nazionale in Sardegna, la campagna di Legambiente fa tappa nel Cosentino lungo il percorso che attraversa alcuni dei luoghi più significativi della Via dell’Eremita del Cammino di San Francesco di Paola.

L’iniziativa è promossa da Legambiente Calabria in collaborazione con il Cammino di San Francesco di Paola e con il patrocinio del Comune di San Fili. Nel corso della mattinata sarà realizzata un’azione di pulizia lungo un tratto dell’itinerario che collega Cerisano, Marano Principato, Marano Marchesato e San Fili.

A rendere ancora più particolare la giornata sarà anche la presenza dei pellegrini del Cammino e degli asinelli che tradizionalmente accompagnano alcune tappe del percorso.

Pulizia e valorizzazione del territorio

L’anteprima calabrese di Puliamo il Mondo vuole essere un gesto concreto di attenzione verso il territorio. L’obiettivo è rimuovere i rifiuti abbandonati, ma anche rafforzare il legame tra comunità locali, cammini, aree naturali e luoghi identitari della Calabria.

Il tratto interessato dall’iniziativa attraversa paesaggi di particolare valore ambientale e culturale. Per questo la pulizia diventa anche un modo per restituire dignità e bellezza a spazi vissuti da residenti, escursionisti e pellegrini.

La giornata di San Fili si inserisce nel percorso che porterà alla nuova edizione nazionale di Puliamo il Mondo, in programma il 18, 19 e 20 settembre, quando volontari di tutta Italia saranno impegnati nella pulizia di strade, piazze, sponde di fiumi, spiagge e centri urbani.

L’invito a cittadini, scuole e associazioni

Legambiente Calabria rivolge l’invito a partecipare a tutti: associazioni, scuole, gruppi organizzati e singoli cittadini. L’obiettivo è costruire una giornata di partecipazione attiva, capace di unire cura dell’ambiente, educazione civica e valorizzazione dei cammini.

La presenza dei volontari sul territorio diventa così un messaggio semplice ma forte: la tutela dell’ambiente non è solo una responsabilità delle istituzioni, ma un impegno condiviso che passa anche da gesti concreti e collettivi.

L’appuntamento di San Fili rappresenta dunque un’occasione per promuovere una Calabria più attenta ai propri paesaggi, ai propri itinerari storici e spirituali e alla necessità di contrastare l’abbandono dei rifiuti.

Verso Puliamo il Mondo 2026

La seconda anteprima nazionale di Puliamo il Mondo conferma il ruolo della Calabria dentro una campagna che da anni mobilita migliaia di persone in tutta Italia. La scelta del Cammino di San Francesco di Paola aggiunge un valore ulteriore all’iniziativa, legando la cura dell’ambiente al turismo lento, alla spiritualità del cammino e alla riscoperta dei borghi.

Sabato 13 giugno, al Ponte Jumiceddre, volontari e pellegrini saranno chiamati a compiere un gesto concreto per il territorio. Un’azione semplice, ma capace di raccontare un’idea precisa di comunità: prendersi cura dei luoghi significa difendere la loro bellezza e renderli più accoglienti per chi li vive e per chi li attraversa.

Per scoprire tutti gli appuntamenti della campagna è possibile consultare il sito puliamoilmondo.it.