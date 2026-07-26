Secondo test stagionale per il nuovo Cosenza di mister Federico Coppitelli. I rossoblù hanno affrontato la PLM Morrone a San Giovanni in Fiore. Il risultato finale è stato 2-0 per i lupi.

Un gol per tempo

Buone indicazioni per i rossoblù che però, affrontando in questa occasione una squadra di Eccellenza, hanno avuto più difficoltà in confronto al test contro l’Union Kroton, squadra che invece disputerà la Prima Categoria. A ciò va aggiunto anche un maggiore carico di lavoro aerobico svolto nei giorni scorsi che, inevitabilmente, non ha permesso al Cosenza di essere brillante. I gol sono arrivati uno per tempo. Nella prima frazione è andato a segno Palmieri. Nella ripresa invece il centro di Emmausso ha fissato il punteggio sul 2-0 finale.