L’iniziativa coinvolge i cinque plessi dell’Istituto comprensivo San Sosti-Malvito. In programma incontri con gli alunni, laboratori creativi e piantumazioni nell’ambito di “Un albero per il futuro”

Un sorbo dell’uccellatore è stato piantato a San Sosti nell’ambito della collaborazione tra l’Istituto comprensivo San Sosti-Malvito e i Carabinieri della Biodiversità. L’appuntamento del 19 novembre ha aperto un percorso che coinvolgerà i cinque plessi dell’istituto, con visite anche a San Donato, Mottafollone, Malvito e Sant’Agata d’Esaro.

La mattinata ha unito attività educative e laboratori creativi alla messa a dimora dell’albero, destinato a entrare nel Bosco Diffus o e nel progetto nazionale “Un albero per il futuro”, curati dai Carabinieri della Biodiversità.

Al confronto con gli alunni ha partecipato la marescialla Carlotta Galassini. L’iniziativa ha coinvolto la comunità scolastica, con il contributo di dirigente, docenti e collaboratori, affiancando alle attività in aula un’esperienza pratica di cura del territorio.

Le visite negli altri plessi proseguiranno il percorso condiviso tra scuola e Carabinieri, dedicato all’educazione ambientale e al rapporto dei bambini e dei ragazzi con i luoghi in cui vivono.