L’uomo, proveniente da Maierà, è stato individuato dal brigadiere Francesco Patitucci e dal volontario Marco Scilingo. Il sindaco Giglio ringrazia i carabinieri e la Protezione civile comunale

Un uomo di oltre ottant’anni, proveniente da Maierà, è stato ritrovato sulle montagne di Fagnano Castello dopo aver smarrito la strada. Le ricerche si sono svolte nella giornata del 19 novembre, in condizioni meteorologiche avverse e su un territorio montano che ha reso più difficile l’intervento.

A darne notizia è il sindaco Raffaele Giglio, che ha rivolto un ringraziamento ai carabinieri della stazione di Fagnano Castello e ai volontari della Protezione civile comunale impegnati nelle operazioni.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, a individuare l’anziano sono stati il brigadiere Francesco Patitucci e il volontario Marco Scilingo. Alle ricerche hanno partecipato anche i volontari Benito Lanzillotta, Denis De Rose e Orlando Mancini.

Il ritrovamento ha concluso una fase di apprensione per la sorte dell’uomo, che aveva perso l’orientamento sulle montagne del territorio.

«Ai Carabinieri e ai nostri volontari della Protezione Civile va la riconoscenza dell’intera comunità di Fagnano Castello», ha dichiarato Giglio, sottolineando la disponibilità dei soccorritori a intervenire nonostante il maltempo e le difficoltà dei luoghi.