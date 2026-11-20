Recuperati il fontanile e le vasche per un percorso permanente all’aperto. Documenti dal 1860 al 1931 ricostruiscono la storia del luogo, tra memoria della comunità e biodiversità

L’antico fontanile, le vasche e la storia delle persone che li hanno utilizzati diventano il punto di partenza di un percorso dedicato all’acqua. Mercoledì 25 novembre, alle 10.30, alla Fontana di Carojanni di Tarsia sarà inaugurato l’Ecomuseo dell’Acqua, promosso da Amici della Terra, ente gestore delle Riserve naturali regionali del Lago di Tarsia e della Foce del Crati.

L’intervento ha recuperato il fontanile e gli spazi circostanti, realizzando un percorso museale permanente all’aperto. Il progetto rientra nel programma Sentieristica Calabria, finanziato attraverso il PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 e promosso dall’assessorato regionale all’Ambiente.

L’allestimento utilizza anche una ricerca su documenti d’archivio relativi al periodo 1860-1931, attraverso i quali viene ricostruito il ruolo della fontana nella vita della comunità. Alla memoria storica si affianca il racconto dell’acqua come risorsa naturale, della sua tutela e della biodiversità della Riserva del Lago di Tarsia.

Per Agostino Brusco, direttore delle Riserve, il recupero riguarda tanto il bene materiale quanto le conoscenze, le tradizioni e le relazioni sviluppate intorno a esso. Il nuovo spazio è pensato anche per le attività didattiche e per avvicinare gli studenti al patrimonio ambientale locale.

La cerimonia si aprirà con il dibattito «L’acqua, la memoria, la vita. Un patrimonio che torna alla comunità», coordinato da Lenin Montesanto. Sono previsti gli interventi di Brusco, dei sindaci di Tarsia e Santa Sofia d’Epiro Roberto Ameruso e Atanasio Sisca, del primo ricercatore del CNR-ISAFoM Giuseppe Tagarelli, del dirigente regionale del settore Parchi e aree naturali protette Giovanni Aramini e del presidente della Provincia di Cosenza Biagio Antonio Faragalli.

Parteciperanno studenti e docenti delle scuole medie di Tarsia e Terranova da Sibari, coinvolti nell’iniziativa di educazione ambientale.

Il programma comprende inoltre la benedizione della nicchia votiva dedicata a Sant’Umile di Bisignano. Gli organizzatori richiamano il legame del santo con il luogo attraverso le fonti agiografiche, che tramandano il racconto della moltiplicazione del pane e la visione della morte della madre Ginevra, quest’ultima collocata presso la «fontana di Tarsia».

A questo momento prenderanno parte don Cosimo Galizia, parroco di Tarsia, padre Francesco Alfieri, guardiano del Santuario di Sant’Umile, i sindaci Roberto Ameruso e Francesco Fucile, primo cittadino di Bisignano, e Giampiero Esposito, del Centro di Studi Humiliani Il Chiostro.

L’Ecomuseo aggiunge così al recupero del sito una funzione culturale e didattica permanente, collegando la storia locale alla conoscenza degli ambienti naturali.