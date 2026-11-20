Il Comune di Calopezzati ha indetto un concorso pubblico per esami per assumere un funzionario contabile a tempo indeterminato, da destinare all’Area finanziaria. Il contratto sarà a tempo parziale, con 33 ore settimanali, pari al 91,67% dell’orario pieno, e inquadramento nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

Il bando, datato 9 novembre 2026, consente la partecipazione ai candidati in possesso delle lauree magistrali LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze economico-aziendali e LM-82 Scienze statistiche, oppure delle lauree triennali L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche e L-41 Statistica. Sono ammessi anche i titoli equiparati indicati nell’avviso.

Tra gli ulteriori requisiti figurano la maggiore età, la patente B, la conoscenza dell’inglese e l’utilizzo delle principali applicazioni informatiche, oltre alle condizioni generali previste per l’accesso al pubblico impiego.

La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il portale inPA, accedendo con SPID, CIE o CNS. Il termine è fissato alle 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul portale. È previsto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, secondo le modalità riportate nell’avviso.

La selezione comprende una prova scritta e una orale, entrambe da superare con almeno 21 punti su 30. In presenza di un numero elevato di domande, la commissione potrà introdurre una preselezione a risposta multipla, il cui risultato non concorrerà al punteggio finale.

Le materie riguardano soprattutto l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, la contabilità armonizzata, i tributi, il pubblico impiego e il diritto amministrativo. Sono comprese anche trasparenza, anticorruzione, protezione dei dati, amministrazione digitale e reati contro la pubblica amministrazione. Durante l’orale saranno verificate le competenze informatiche e linguistiche, con giudizio di idoneità.

Il calendario sarà comunicato almeno quindici giorni prima delle prove attraverso inPA e il sito del Comune. Il trattamento economico sarà quello previsto dal contratto collettivo delle Funzioni locali per l’area di inquadramento.

L’assunzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della COSFEL, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, e alle effettive possibilità assunzionali dell’amministrazione. Per chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio personale al numero 0983 47245, interno 4.