Finanziamento integrale per il progetto comunale: completamento di Viale Parco rendese, sicurezza stradale e realizzazione di un centro polifunzionale con spazi per formazione, attività produttive e servizi ai lavoratori

Il progetto comunale “Intervento di miglioramento infrastrutturale nella zona industriale di Rende tramite il potenziamento della viabilità e realizzazione di un centro servizi polifunzionale”, presentato sul bando Strutture di finanziamento ZES, è stato inserito in graduatoria come opera “finanziabile” per l’intero importo richiesto, pari a 11.600.000,00 euro.

È un finanziamento molto importante e decisivo per il rilancio dell’area industriale, della viabilità principale di collegamento con la predetta area produttiva, con l’Unical, con il nuovo ospedale e con il nuovo svincolo di Settimo.

L’intervento prevede due direttrici principali. Da un lato, il potenziamento e la messa in sicurezza della viabilità mediante gli interventi di completamento del secondo lotto di Viale Parco rendese (terza e quarta corsia), che garantirà il miglioramento della circolazione e maggiore sicurezza per gli operatori ed addetti delle centinaia di aziende presenti nel comparto e per i cittadini dell’area urbana.

Dall’altro, la realizzazione di un Centro Servizi Polifunzionale a disposizione delle imprese, dei lavoratori e dell’intero territorio. Una struttura all’avanguardia pensata come hub logistico e sociale per le imprese. Il centro servizi ospiterà:

Sala congressi e sale multimediali per eventi e formazione;

Asilo nido per favorire la conciliazione di vita-lavoro;

Punti ristoro, bar ed uffici dedicati a servizi accessori;

Una postazione per le forze dell'ordine.

«È un risultato che ci rende orgogliosi», dichiara il Sindaco, «anche a nome della Giunta e del Consiglio Comunale. Con questo finanziamento diventa sempre più concreta la possibilità di attuare il programma di consiliatura con largo anticipo rispetto ai cinque anni previsti. La zona industriale torna al centro della strategia di sviluppo di Rende: più infrastrutture, più servizi, più opportunità per le imprese e per l’occupazione». L’Amministrazione Comunale avvierà ora le successive fasi della procedura per pervenire nel più breve tempo possibile all’avvio dei lavori.