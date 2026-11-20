Quattro persone sono state poste agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere su presunti furti di automobili ed estorsioni con il metodo del «cavallo di ritorno», cioè la richiesta di denaro ai proprietari per ottenere la restituzione dei veicoli.

L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura ed eseguita dalla Polizia di Stato di Caserta. Ai quattro indagati viene contestata, in concorso, l’associazione a delinquere finalizzata ai furti e alle estorsioni.

L’inchiesta, condotta dalla Squadra mobile e dalla Polizia stradale di Caserta, è partita nell’aprile 2022 dal controllo di una vettura. A bordo, secondo quanto riferito dagli investigatori, si trovavano due persone già gravate da precedenti per reati contro il patrimonio, in possesso di strumenti adatti a forzare serrature e sistemi di accensione.

Gli accertamenti avrebbero ricostruito l’attività di un gruppo composto da dodici persone, prevalentemente provenienti dalla provincia di Napoli, operativo soprattutto a Caserta, San Nicola la Strada, Marcianise e nei pressi del Centro commerciale Campania.

Secondo l’accusa, i veicoli da rubare venivano individuati durante sopralluoghi effettuati con auto a noleggio intestate a prestanome. Per i furti sarebbero state impiegate apparecchiature elettroniche, comprese centraline con interfaccia Bluetooth e collegamento OBDII.

Le auto sottratte venivano poi parcheggiate in luoghi ritenuti sicuri. In alcuni casi, riferisce la Procura, i proprietari sarebbero stati contattati e costretti a pagare per recuperarle. Per gli episodi quantificati, le richieste oscillavano tra 500 e 2.200 euro, per un totale di 11.800 euro.

Le vetture non restituite sarebbero state trasferite in officine e carrozzerie ritenute compiacenti, dove venivano smontate per la vendita clandestina dei componenti. Durante l’attività investigativa si è proceduto anche all’arresto in flagranza di due indagati e al sequestro di un’officina meccanica.

Il comunicato, firmato dal procuratore Pierpaolo Bruni, precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Le responsabilità devono ancora essere accertate e gli indagati sono presunti innocenti fino a una sentenza definitiva.