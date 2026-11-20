Inaugurazione domenica 22 novembre dalle 11. Il progetto di Felicita Cinnante e Carmine Guido propone musica, teatro, danza, poesia e collaborazioni culturali

Un nuovo spazio culturale apre in via Brenta 16, a Cosenza. Si chiama «Centro al Centro» e sarà inaugurato domenica 22 novembre, dalle 11, con una giornata di appuntamenti che proseguirà fino alle 19.

Il progetto è promosso da Felicita Cinnante insieme a Carmine Guido e nasce, secondo gli organizzatori, senza finanziamenti, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra persone e realtà culturali. La solidarietà viene intesa soprattutto come costruzione di relazioni e attenzione ai bisogni degli altri, in una visione che richiama anche il pensiero di Papa Francesco.

Il programma si aprirà con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Franz Caruso e di altri rappresentanti istituzionali. La pittrice Giorgia Cerchiara realizzerà un intervento di live painting, mentre il tenore Giuseppe Morrone, accompagnato al pianoforte da Paolo Luciani, proporrà una prima esibizione. Seguirà la presentazione del progetto affidata a Cinnante.

La mattinata proseguirà con il soprano Federica Pizzuti, accompagnata dal pianista Mario Gaudio, e con un secondo intervento di Morrone e Luciani. Per il teatro, Paolo Mauro interpreterà «E io che c’entro?», monologo originale scritto per l’occasione.

Lo stilista Claudio Greco presenterà gli abiti esposti nel polo culturale durante l’appuntamento «Moda al Centro». La prima parte della giornata si concluderà con un aperitivo accompagnato dalla musica dal vivo di Sapo, cantautore e chitarrista acustico.

Dalle 15.30 spazio alla compagnia della scuola di danza Dancing Club, con coreografie di Lia Molinaro. Il professore Mario Bozzo commenterà poi «Filastrocca di Dio» di Raoul Follereau e «La disperazione su una panchina» di Jacques Prévert, con letture dell’attrice Teresa Scaglione.

Il programma comprenderà inoltre la presentazione dei gemellaggi culturali, a partire da quello con Napoli Cultural Classic, il cui presidente Carmine Ardolino interverrà all’incontro. È annunciata anche la presenza del compositore e direttore d’orchestra Francesco Perri.

L’inaugurazione presenterà così le diverse attività sulle quali i promotori intendono costruire il percorso del nuovo spazio, mettendo in relazione espressioni artistiche, partecipazione e solidarietà.