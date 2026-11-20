Avrebbe ignorato l’alt in tre posti di controllo, attraversando ad alta velocità le vie centrali di Praia a Mare, fino a essere bloccato sul lungomare. Un automobilista è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella tarda serata del 19 novembre, durante un servizio interforze «Alto Impatto».

L’intervento ha coinvolto gli agenti del Commissariato di Diamante e del Reparto prevenzione crimine Calabria Settentrionale. L’attività si è svolta sotto il coordinamento della Procura di Paola nell’ambito di controlli su esercizi commerciali, avventori e automobilisti ai quali hanno partecipato anche Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale e provinciale.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, l’uomo non si sarebbe fermato al primo presidio di pattuglie, proseguendo la corsa nelle strade del centro, in prossimità di locali e persone presenti, con manovre descritte come pericolose.

Dopo pochi chilometri avrebbe incontrato altri due posti di controllo, ignorando anche in quelle occasioni l’intimazione a fermarsi. Gli agenti, riferisce il comunicato, sarebbero stati costretti a scansarsi per evitare il veicolo.

È quindi scattato l’inseguimento. Gli operatori sono riusciti a intercettare l’auto e a circondarla nella zona del lungomare, interrompendo la fuga.

Accompagnato negli uffici del Commissariato di Diamante, l’automobilista è stato arrestato per il reato indicato dalla Polizia come fuga pericolosa a seguito dell’intimazione di fermarsi, con pericolo per l’incolumità altrui. Su disposizione della Procura di Paola è stato posto ai domiciliari.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini e l’indagato è presunto innocente fino a un definitivo accertamento di responsabilità.