I biancorossi di mister Caruso conquistano i 3 punti a Sersale con l’argentino Steger sugli scudi. I crotonesi fanno loro il derby contro il Cotronei. Tra i migliori Lentini (Corigliano), Cardamone (Bisignano) e Nicoletti (Morrone)

È andata in archivio la prima giornata del campionato di Promozione A, un turno che ha regalato conferme ma anche qualche sorpresa. Da questa stagione il nostro network ha introdotto la Top 11, rubrica che prende il posto della Top 3 e che schiera sul campo virtuale di LaC News24 i migliori undici calciatori della giornata, insieme all’allenatore della settimana.

Nei primi 90 minuti spicca il successo esterno del Rende di mister Caruso. I biancorossi, reduci dalla retrocessione dall’Eccellenza, arrivano da un’estate con qualche piccola turbolenza e con una rosa che potrebbe necessitare di ulteriori innesti. I ragazzi di Caruso, però, hanno aperto la stagione col botto, vincendo 2-1 in casa di una delle squadre accreditate al salto di categoria: il Sersale. Tra i protagonisti del Rende c’è l’argentino Luciano Steger, (ex Soriano e Bianco) calciatore duttile capace di muoversi sia a destra sia a sinistra, in mezzo al campo o in attacco. Steger merita sicuramente un posto nella nostra prima Top 11.

Vittoria importante, e in rimonta, per la matricola Rocca di Neto, che conquista 2-1 il derby crotonese contro il Cotronei. Maione – autore del 2-1 dopo il pari di Torromino – regala i tre punti alla squadra di Caligiuri e conquista per merito un posto nella nostra difesa.

Bene anche l’inizio di stagione del Corigliano di Aita, che porta a casa i tre punti grazie al gol di Lentini sul campo del Mesoraca, con il portiere crotonese Diano protagonista di numerosi interventi che hanno limitato i danni per la squadra di Varacalli.

In Top 11 trovano spazio anche due elementi della Morrone e due dell’Fcd Bisignano: i granata battono 4-1 lo Scalea, con Nicoletti (doppietta) e Aiello tra i protagonisti, mentre i cratensi hanno la meglio sull’Acri battuto 3-0, con Mirko Cardamone (gol da angolo) e Antonio Crispino tra i migliori in campo.

Infine, tre punti d’oro per il Cassano Sybaris di mister Burgo, che espugna Crotone battendo 2-1 l’Union. Protagonista assoluto Mauro Cecreta, attaccante argentino classe 2002, di cui sentiremo sicuramente parlare.