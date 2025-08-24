Padre Fedele, dall’altare alla polvere andata e ritorno: un calvario giudiziario lungo dieci anni  

Sezioni Cosenza Menu Group
Quarantasette anni, giornalista professionista, esordisce alle Elementari con un giornalino scolastico che chiama “Rataplan” in onore di un cagnolino coraggioso dei cartoni animati. Entra per la prima volta in una redazione nel 2006, a “Calabria Ora”, e dopo una lunga gavetta viene assegnato alla cronaca. Da allora si occupa prevalentemente di nera e giudiziaria. Nel 2014 fonda insieme ad altri colleghi “La Provincia di Cosenza” e un anno dopo passa al “Quotidiano del Sud” dove lavora per i successivi sette anni. Ha seguito e raccontato tutti i più importanti processi di mafia celebrati nel Cosentino, realizzando diverse inchieste giornalistiche fra cui quelle sui casi Bergamini e Padre Fedele Bisceglia. Sposato con Simona e papà di Claudia, ama il riso al forno, le inchieste di Joe Marrazzo, la musica dei Kinks, i libri di Giuseppe Berto e i film di Sergio Leone.