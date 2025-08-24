Social
Marco Cribari
Marco CribariGiornalista

Quarantasette anni, giornalista professionista, esordisce alle Elementari con un giornalino scolastico che chiama “Rataplan” in onore di un cagnolino coraggioso dei cartoni animati. Entra per la prima volta in una redazione nel 2006, a “Calabria Ora”, e dopo una lunga gavetta viene assegnato alla cronaca. Da allora si occupa prevalentemente di nera e giudiziaria. Nel 2014 fonda insieme ad altri colleghi “La Provincia di Cosenza” e un anno dopo passa al “Quotidiano del Sud” dove lavora per i successivi sette anni. Ha seguito e raccontato tutti i più importanti processi di mafia celebrati nel Cosentino, realizzando diverse inchieste giornalistiche fra cui quelle sui casi Bergamini e Padre Fedele Bisceglia. Sposato con Simona e papà di Claudia, ama il riso al forno, le inchieste di Joe Marrazzo, la musica dei Kinks, i libri di Giuseppe Berto e i film di Sergio Leone.

Lutto a Cosenza

Padre Fedele, dall’altare alla polvere andata e ritorno: un calvario giudiziario lungo dieci anni  

13 agosto 2025
Ore 16:00
Il caso

Cosenza, figlio di un pentito di ‘ndrangheta pestato da quaranta persone

8 agosto 2025
Ore 04:30
La storia

Pompeo Panaro, l’omicidio più “doloroso” di Paola compie quarantatré anni

1 agosto 2025
Ore 10:30
La storia

Dalle minacce all’arresto, galeotto fu il gelato nella villetta di Bianchi

28 luglio 2025
Ore 04:30
Cronaca

Omicidio Gioffrè, Tiziana Mirabelli condannata a 17 anni di reclusione

16 luglio 2025
Ore 19:07
Cronaca

Arsenale di Acquappesa, il fratello di Mancino si difende

15 luglio 2025
Ore 06:30
Cronaca

Volevo essere un duro, storie di identità "rubate" a Cosenza

8 luglio 2025
Ore 06:30
Cronaca

Droga a Mongrassano, la pazienza contadina dei carabinieri di Cosenza

27 giugno 2025
Ore 06:30
Cronaca

Pescatore morto al largo di Amendolara, escluse le cause naturali

24 giugno 2025
Ore 18:51
Cronaca

Pescatore morto al largo di Amendolara, s'indaga per omicidio

23 giugno 2025
Ore 16:58
