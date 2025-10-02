Paura e tensione ieri sera nell’area urbana di Rossano, dove un violento incidente stradale ha coinvolto tre automobili lungo Viale della Repubblica, una delle arterie più trafficate della città. Lo scontro ha provocato tre feriti, fortunatamente non gravi, tra cui una bambina che viaggiava a bordo di una delle vetture.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto poco dopo le 19 in un tratto particolarmente frequentato sia dai veicoli sia dai pedoni. Le tre auto, per cause ancora al vaglio della polizia si sarebbero urtate in sequenza (due ferme), dando vita a un tamponamento a catena che ha immediatamente bloccato la circolazione.

Gli automobilisti e i passanti hanno assistito a scene di paura. Qualcuno ha parlato di momenti di vero panico, soprattutto nel momento in cui è stata vista la bambina ferita. Per fortuna, i sanitari del 118 hanno confermato che le condizioni dei tre feriti non destano preoccupazioni: nessuno di loro è in pericolo di vita e le lesioni riportate sono considerate di lieve entità.