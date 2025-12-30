Il calciomercato del Cosenza entra nel vivo anche sul fronte delle conferme. In attesa di completare le operazioni in entrata che portaranno in rossoblù il terzino Ciotti e l’attaccante Emmausso, il club silano ha ufficializzato un pokerissimo di rinnovi che potrebbe rappresentare un segnale per Antonio Buscé. Al tecnico, come al resto dell’ambiente, infatti, è stato detto che non verrà ceduto alcun calciatore rappresentativo a meno che non prevenga un’offerta irrinunciabile.

La società ha depositato gli esercizi di opzione per il prolungamento dei contratti fino al 30 giugno 2027 di alcuni dei big della rosa a disposizione di Buscé. Si tratta di elementi considerati veri e propri pilastri del progetto tecnico, sui quali l’allenatore ha scelto di puntare con decisione anche per il futuro.

Nel dettaglio, il Cosenza ha confermato Aldo Florenzi e Christian Kouan, due centrocampisti che garantiscono equilibrio, dinamismo ed esperienza. Tutto ok anche con il portiere Thomas Vettorel e Simone Mazzocchi e Manuel Ricciardi, protagonisti nel reparto offensivo per caratteristiche e rendimento. Un gruppo di calciatori che, per leadership e peso specifico nello spogliatoio, rappresenta il cuore della squadra rossoblù.