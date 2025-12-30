La società ufficializza il prolungamento di contratto di un pokerissimo di titolari di Buscé. E venerdì inizia la sessione invernale
Il calciomercato del Cosenza entra nel vivo anche sul fronte delle conferme. In attesa di completare le operazioni in entrata che portaranno in rossoblù il terzino Ciotti e l’attaccante Emmausso, il club silano ha ufficializzato un pokerissimo di rinnovi che potrebbe rappresentare un segnale per Antonio Buscé. Al tecnico, come al resto dell’ambiente, infatti, è stato detto che non verrà ceduto alcun calciatore rappresentativo a meno che non prevenga un’offerta irrinunciabile.
La società ha depositato gli esercizi di opzione per il prolungamento dei contratti fino al 30 giugno 2027 di alcuni dei big della rosa a disposizione di Buscé. Si tratta di elementi considerati veri e propri pilastri del progetto tecnico, sui quali l’allenatore ha scelto di puntare con decisione anche per il futuro.
Nel dettaglio, il Cosenza ha confermato Aldo Florenzi e Christian Kouan, due centrocampisti che garantiscono equilibrio, dinamismo ed esperienza. Tutto ok anche con il portiere Thomas Vettorel e Simone Mazzocchi e Manuel Ricciardi, protagonisti nel reparto offensivo per caratteristiche e rendimento. Un gruppo di calciatori che, per leadership e peso specifico nello spogliatoio, rappresenta il cuore della squadra rossoblù.