Il calciomercato del Cosenza entra nel vivo e il duo Ciotti-Emmausso lo fa entrare subito nella fase operativa. Terzino e attaccante sono già arrivati in città e, nel pomeriggio, sosterranno il primo allenamento con la squadra. Un passaggio fondamentale per iniziare l’inserimento nel gruppo, in attesa del via libera formale da parte delle società di provenienza. Questa mattina hanno incontrato alcuni tifosi in un noto bar mentre facevano colazione. Per loro i primi selfie e le prime parole di incoraggiamento.

L’iter burocratico è già stato completato, domani si procederà al tesseramento ufficiale dei due calciatori con l’apertura della sessione invernale. Non ci saranno intoppi, Ciotti ed Emmausso saranno immediatamente a disposizione dello staff tecnico, che potrà valutarli in vista dei prossimi impegni di campionato.

In chiave calciomercato, il Cosenza con Ciotti ed Emmausso si è mosso in anticipo. In vista della sfida contro il Monopoli, in programma lunedì sera alle 20.30 allo stadio San Vito-Gigi Marulla, i due nuovi innesti dovrebbero figurare tra i convocati e non è da escludere un loro esordio già in questa gara. Questo qualora le condizioni fisiche e tattiche lo consentano.

Pietro Ciotti, preso dal Trapani, andrà a rinforzare il reparto difensivo garantendo spinta sulla fascia e duttilità, mentre Michele Emmausso, in arrivo dall’Audace Cerignola, rappresenta un’opzione importante in zona offensiva grazie alle sue caratteristiche tecniche e alla capacità di muoversi tra le linee. Due profili individuati per alzare il livello della rosa e offrire soluzioni immediate. Dal punto di vista contrattuale, entrambi firmeranno un accordo che li legherà al Cosenza fino a giugno 2027, a conferma della volontà della società di investire anche in prospettiva.