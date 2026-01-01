Si aprono le liste di trasferimento: strategie, tempi e prime mosse della squadra di Buscè. Gennaio sarà un mese decisivo per i rossoblù

Con il girone d’andata ormai alle spalle, per i Lupi è tempo di guardare al futuro immediato. Da domani, infatti, si alzerà ufficialmente il sipario sul calciomercato del Cosenza, una fase cruciale della stagione pensata per correggere, rinforzare e completare gli organici delle squadre professionistiche.

La sessione invernale del calciomercato 2026 prenderà il via venerdì 2 gennaio e coinvolgerà tutti i club di Serie A, Serie B e Serie C. La chiusura è fissata per lunedì 2 febbraio alle ore 20, termine ultimo entro il quale sarà possibile depositare i nuovi contratti.

Cosenza, calciomercato breve ma strategico

A differenza della finestra estiva, il mercato di gennaio ha una durata più contenuta e viene tradizionalmente definito “di riparazione”. In questo periodo le società intervengono per colmare lacune emerse nei primi mesi di campionato o per sfruttare occasioni nate da situazioni contingenti.

In casa rossoblù, il calciomercato del Cosenza ha già iniziato a muovere i primi passi. Già esercitate le opzioni per il prolungamento contrattuale di cinque top della rosa, mentre le operazioni legate a Ciotti ed Emmausso, in attesa di ufficializzazione, rappresentano un segnale della volontà del club di fornire nuove soluzioni a Antonio Buscè, senza stravolgere l’equilibrio della rosa.

Date chiave e ripresa del campionato

La riapertura delle trattative avverrà mentre i campionati sono pronti a ripartire. In Serie C, infatti, le prime gare del nuovo anno sono in programma nel weekend del 3-4 gennaio, con le squadre che potranno operare sul mercato anche a competizioni già riprese. Dalla mezzanotte del 2 gennaio sarà possibile tesserare ufficialmente i nuovi calciatori, rendendoli immediatamente disponibili. Una regola che vale per tutte le categorie professionistiche e che rende il mercato invernale particolarmente dinamico nelle sue prime giornate.

Cessioni e svincolati

Per quanto riguarda le uscite, le tempistiche non dipendono solo dal calendario italiano, ma anche dalle finestre di mercato dei Paesi di destinazione. Un aspetto da considerare soprattutto per eventuali trasferimenti all’estero.

Una volta superata la deadline del 2 febbraio, i club non potranno più effettuare nuovi acquisti, ma resterà comunque aperta la possibilità di tesserare calciatori svincolati, opzione spesso utilizzata per interventi last minute. Il calciomercato del Cosenza si presenta dunque come un passaggio chiave per definire ambizioni e obiettivi della seconda parte di campionato. Le scelte che verranno fatte nelle prossime settimane potrebbero incidere in maniera significativa sul percorso dei rossoblù, chiamati a sfruttare al meglio un mercato breve ma potenzialmente decisivo.