Oltre al calciomercato in entrata, dove il Cosenza attende solo di poter ufficializzare gli arrivi già praticamente definiti di Ciotti ed Emmausso, ci sarebbe anche quello in uscita. Il condizionale in questo caso è d’obbligo perché la strategia del Direttore Sportivo Domenico Roma è quella di trattenere tutti gli over presenti in rosa.

Calciomercato Cosenza, no alle partenze

I calciatori del Cosenza che piacciono anche in Serie B sono tanti. Ma l’idea è quella di tenere tutti almeno fino a giugno. Intanto c’è da definire la situazione di Manuel Ricciardi. L’esterno ha un contratto in scadenza nel prossimo giugno, ma la società ha a suo favore un’opzione di rinnovo che potrebbe far valere. Da Via Conforti si sta cercando un accordo per prolungare fino al 2027, con ulteriore opzione per altri 12 mesi. Dalla società fanno sapere che si è già sulla buonissima strada e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve.

Solo un offerta altissima per i prezzi pregiati, potrebbe far cambiare idea al presidente Guarascio. Gli unici che dovrebbero andare via in prestito da Cosenza durante il calciomercato di gennaio, sono i giovani che finora hanno trovato pochissimo spazio. Due su tutti, Barone e Ragone, hanno mercato e la società dovrebbe optare per un prestito in modo da dargli minuti e continuità in questa seconda parte di stagione.