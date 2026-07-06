In attesa di capire che novità ci saranno sul fronte direttore sportivo, con Lucioni che ormai sembra vicino alla nomina, in casa Cosenza continuano ad arrivare proposte per i calciatori in rosa.

Chiamata da Salerno

L’ultima in ordine di tempo arriva ancora da Salerno. Dopo la richiesta per Alessandro Caporale, ora i granata ci riprovano con Paolo Dametto. La valutazione monstre di mezzo milione di euro data al difensore pugliese da Eugenio Guarascio ha bloccato sul nascere la trattativa per il primo. Cosmi però è alla ricerca di un calciatore esperto che possa guidare il reparto ed ha messo gli occhi su Dametto. L’esperto difensore, classe 1993, ha ancora un anno di contratto con i lupi, ma nonostante questo, i rossoblù lo valutano 250.000 euro. Che è esattamente il prezzo fornito dal sito Transfermarkt, ormai punto di riferimento per il calciomercato cosentino gestito da Guarascio e dalla Scalise. Staremo a vedere se la Salernitana acconsentirà all’esborso economico, sicuramente alto per un calciatore di 33 anni, o se l’eventuale ingaggio di Fabio Lucioni, cambierà le carte in tavola. Per ora da Via Conforti non ci si discosta da queste cifre.