Il Cosenza cade sul campo del Picerno e vede complicarsi in maniera significativa il proprio cammino verso le posizioni di vertice. Il 3-1 maturato in trasferta non è solo una sconfitta pesante per il risultato, ma rappresenta soprattutto un passaggio delicato nella corsa al terzo posto, ora più distante dopo il sorpasso in classifica da parte di Casertana e Salernitana. A due giornate dal termine, i rossoblù sono scivolati al quinto posto, chiamati a una reazione immediata per non compromettere quanto costruito finora.

Nel dopogara, il tecnico Buscè ha offerto una lettura approfondita della partita dicendosi ugualmente ottimista per il futuro, mettendo in evidenza come la prestazione della squadra sia stata fortemente condizionata da un evidente calo dopo un buon avvio. L’inizio, infatti, aveva lasciato intravedere sviluppi diversi: nei primi 25 minuti il Cosenza aveva applicato con precisione il piano gara, riuscendo a gestire il possesso, creare presupposti offensivi e mantenere equilibrio tra i reparti.

Il punto di svolta è arrivato con il pareggio del Picerno. Da quel momento, la squadra ha progressivamente perso compattezza e, soprattutto, quella determinazione che nelle precedenti uscite aveva fatto la differenza. Il tecnico ha insistito molto su questo aspetto: non una questione tattica, ma mentale. La sensazione è che, dopo l’1-1, il Cosenza abbia smesso di giocare con la stessa intensità, lasciando campo e iniziativa agli avversari.

Il Picerno, dal canto suo, ha costruito la propria vittoria su caratteristiche ben precise: fisicità, aggressività e capacità di vincere i duelli sulle seconde palle. Proprio in queste situazioni si è vista la maggiore differenza tra le due squadre. I padroni di casa hanno dimostrato più reattività, più fame e una maggiore determinazione nel voler portare a casa il risultato.

Buscè ha sottolineato come la sua squadra fosse consapevole delle difficoltà della gara, già anticipate alla vigilia. Il Picerno, imbattuto in casa nel 2026, rappresentava un ostacolo ostico anche per le caratteristiche del campo e per l’intensità che riesce a esprimere tra le mura amiche. Nonostante ciò, secondo l’allenatore, il Cosenza ha messo qualcosa in meno rispetto al solito proprio negli aspetti che avevano finora rappresentato il punto di forza.

Un altro elemento chiave è stato il rendimento a centrocampo, dove i rossoblù hanno sofferto la pressione avversaria. Alcuni palloni persi in zone pericolose hanno favorito le ripartenze del Picerno, che ha saputo sfruttare al meglio queste situazioni grazie alla propria struttura fisica e alla velocità negli inserimenti. La gestione delle cosiddette “mezze palle” si è rivelata decisiva, con il Cosenza meno efficace nel ripulire l’azione e nel contenere l’aggressività avversaria.

I gol subiti, inoltre, sono arrivati in gran parte da situazioni da fermo o sviluppi di calci piazzati, segnale di una certa difficoltà nel gestire momenti specifici della partita. Episodi che, pur non derivando da azioni manovrate particolarmente pericolose, hanno comunque premiato la maggiore determinazione del Picerno nel cercare la conclusione.

Nel finale, il Cosenza ha provato a reagire. Buscè ha inserito più uomini offensivi nel tentativo di riaprire la gara, cercando al tempo stesso di non perdere completamente l’equilibrio per evitare un passivo ancora più pesante. La squadra ha mostrato un atteggiamento più propositivo negli ultimi minuti, ma senza la lucidità necessaria per concretizzare le occasioni create, trovando anche l’opposizione efficace del portiere avversario.

Il tecnico ha evidenziato come, anche nei momenti di difficoltà, la squadra debba mantenere quella mentalità combattiva che le ha permesso di restare competitiva durante la stagione. Contro il Picerno, invece, è emersa una differenza evidente nella voglia di vincere, con gli avversari apparsi più determinati e reattivi in ogni situazione di gioco.

La sconfitta assume un peso ancora maggiore alla luce dei risultati delle dirette concorrenti. Tuttavia, Buscè ha ribadito la necessità di non guardare agli altri, ma di concentrarsi esclusivamente sul proprio percorso. Quando il Cosenza riesce a esprimere il proprio gioco e a mantenere alta l’intensità, i risultati arrivano; quando questo non accade, anche i risultati delle altre squadre finiscono per incidere maggiormente.

In vista delle ultime due giornate, il tecnico chiede una risposta immediata, partendo da un’analisi interna fatta con umiltà e lucidità. Serve ritrovare compattezza, spirito di sacrificio e soprattutto quella cattiveria agonistica che può fare la differenza in un finale di stagione in cui tutte le squadre, soprattutto quelle in difficoltà di classifica, mettono in campo qualcosa in più.