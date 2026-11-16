A otto secondi dalla sirena, Pietro Guido mette il libero dell’85-80. È il suo quattordicesimo punto e quello che chiude la sesta vittoria consecutiva della Pirossigeno Cosenza. Al PalaPirossigeno l’Ensi Caserta Basket era sotto di 19 lunghezze all’inizio dell’ultimo quarto, ma a 15 secondi dalla fine aveva ancora quattro punti da recuperare. A tenere avanti i rossoblù sono Miše Diminić, miglior realizzatore con 33 punti, e la precisione dalla lunetta: 14 liberi su 17 nell’ultima frazione.

Il sorpasso di Guido e il vantaggio prima dell’intervallo

L’avvio è di Caserta, che segna i primi sei punti mentre Diminić commette due falli in appena 40 secondi. Vincenzo Festinese sblocca Cosenza dalla lunetta, Guido trova il primo canestro dal campo e poi firma il sorpasso. Dal 5-8 i rossoblù passano al 13-8 con otto punti consecutivi. La tripla di Shvets vale il 17-11, ma Pochettino tiene gli ospiti a contatto fino al 17-15 della prima sirena.

La Pirossigeno costruisce il vantaggio nel secondo quarto. Dopo il pareggio di Kovalchuk, Guido segna dall’arco e Madrigrano realizza cinque punti consecutivi per il 30-23. Nel finale di frazione arrivano la tripla di Diminić, il canestro di Shvets e i liberi di Festinese. Cosenza va all’intervallo sul 40-27, dopo aver segnato 23 punti e averne concessi 12. Al rientro, Diminić risponde alla tripla di Pochettino e i lupi allungano fino al 63-46 della terza sirena.

Caserta rientra con cinque triple, Cosenza risponde dalla lunetta

Un libero di Guido e un canestro di Madrigrano portano i padroni di casa sul 67-48, massimo vantaggio della serata. Da quel momento cambia la partita. Caserta segna cinque triple nell’ultimo quarto e, con Pochettino, D’Aiello, Caricchia e Kovalchuk, riduce una prima volta il distacco fino al 69-61.

Cosenza ritrova dodici punti di margine con i liberi di Rubino e il canestro di Diminić per l’81-69. Non bastano ancora: Kovalchuk firma l’81-75 a 43 secondi dalla fine. Diminić fa due su due dalla lunetta, ma Fucka risponde dall’arco. Dopo un libero di Ginefra è ancora Kovalchuk ad accorciare sull’84-80 a 15 secondi dalla sirena. Tocca a Guido fissare il punteggio sul successivo viaggio in lunetta.

Dei 33 punti di Diminić, dieci arrivano nell’ultima frazione. Oltre a Guido chiude in doppia cifra Festinese, con 11 punti, sette dei quali ai liberi. Per Caserta il miglior realizzatore è Pochettino con 22, seguito da D’Aiello con 17 e Kovalchuk con 16.

Carolillo: «Siamo stati pessimi, soprattutto nell’ultimo quarto»

Il dato su cui si ferma Sergio Carolillo è quello dei 34 punti concessi in dieci minuti. «Siamo stati pessimi, soprattutto nell’ultimo quarto. Credo che abbiamo subito 34 punti in dieci minuti: un dato che quest’anno non avevamo mai registrato». Il tecnico collega il calo anche alla partita precedente: «Probabilmente, dopo la vittoria contro Portici, abbiamo accusato un piccolo calo fisiologico. Forse con la testa siamo rimasti ancora in Campania».

Anche Diminić individua nel vantaggio accumulato il momento in cui Cosenza ha abbassato l’intensità: «Siamo rimasti in vantaggio a lungo, poi ci siamo rilassati troppo e abbiamo permesso a Caserta di riavvicinarsi». Guido sottolinea invece come i rossoblù abbiano gestito gli ultimi possessi: «Nei momenti decisivi siamo stati più bravi a restare concentrati. Abbiamo segnato i tiri liberi e siamo riusciti a portare a casa la vittoria».

Per la squadra di Carolillo il prossimo avversario è Pozzuoli, in programma sabato.