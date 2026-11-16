Nell’ottava giornata d’andata di Serie B Interregionale, Rende va all’intervallo sotto di cinque punti. Al rientro Sarno firma un parziale di 29-12 e costruisce il vantaggio di 22 lunghezze che conserva fino alla sirena

La Bim Bum Rende perde 73-51 sul campo della Virtus Sarno nell’ottava giornata d’andata di Serie B Interregionale. A metà gara i rendesi sono ancora a cinque punti dai padroni di casa. A decidere l’incontro è il terzo quarto, in cui Sarno segna 29 punti e ne concede 12.

La Virtus parte meglio e chiude la prima frazione sul 19-13. Nel secondo periodo Rende riduce il distacco, ma di un solo punto: segna 14 punti contro i 13 di Sarno e torna negli spogliatoi sotto 32-27.

Al rientro la squadra di casa porta il margine da cinque a ventidue lunghezze, fino al 61-39 della terza sirena. È un vantaggio che Rende non riesce più a intaccare: nell’ultimo quarto le due squadre segnano 12 punti a testa e il distacco resta invariato.