Avvio shock dei lupi che però sono bravi a rimanere in partita dopo un brutto primo tempo. Ripresa che cambia volto ma i rossoblù sprecano troppo e nel finale vengono puniti

Beffa atroce per il Cosenza che al 95’ subisce il gol che costa il ko contro il Potenza nella 2^ giornata di campionato giocata a Crotone. Per i ragazzi di Coppitelli, ancora fermi al palo in classifica, è il secondo stop consecutivo. Grande amarezza per i rossoblù che dopo un brutto primo tempo, nel quale vanno sotto dopo 35 secondi per un pasticcio difensivo che permette a Kirwan di gioire, giocano una buonissima ripresa ma sbattono su Cucchietti che si arrende soltanto al gol di capitan Dametto. Clamorosa la chance avuta da Ciotti, bravo l’estremo difensore potentino su Petrovic e McJannet. In pieno recupero, quando il pareggio sembrava ormai certo, il colpo di testa di Bura, sugli sviluppi di un corner, regala i 3 punti al Potenza.