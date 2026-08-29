Il Potenza passa a Crotone contro il Cosenza in pieno recupero grazie al gol di Bura. Kirwan porta in avanti gli ospiti dopo pochi secondi. Bravi i lupi a rimanere in gara ed a trovare il pari nella ripresa con Dametto. Sempre nel secondo tempo chance importanti per i lupi che però sprecano soprattutto con Ciotti una chance clamorosa. In pieno recupero la beffa con il colpo di testa che vale tre punti d’oro per gli ospiti.

DIFESA

ILIEV: VOTO 5

Rimane nella terra di nessuno in occasione del gol di Kirwan, anziché spazzare fuori dallo stadio pallone, avversari e compagni di squadra. Altra incertezza stagionale fuori dall’area di rigore. Prova a rifarsi con un paio di buoni interventi ma ormai la frittata era già fatta.

CIOTTI: VOTO 5

Complice anche lui del pasticcio ad inizio gara visto che la sua pezza è peggio del buco, ovvero l’anticipo su Mazzeo diventa un assist per Kirwan. Poi soffre terribilmente le iniziative di D’Auria che staziona dalla sua parte. Nella ripresa passa a sinistra ed ha sui piedi la palla della vittoria ma si fa ipnotizzare da Cucchietti.

DAMETTO: VOTO 6

Indeciso sul gol degli ospiti visto che lascia sfilare in profondità la palla per Mazzeo. Prova a tenere unito il reparto in un primo tempo di sofferenza. Nella ripresa è protagonista in area avversaria segnando il gol che vale il pareggio.

DALMAZZI: VOTO 6

Non è ancora brillante. Rattoppa dove può, ma viene preso spesso e volentieri in velocità. Meglio nella ripresa. Da un suo colpo di testa nasce il gol di Dametto.

GIANNINI: VOTO 5

E’ sua la sponda all’indietro di testa che manda in bambola tutti i suoi compagni di squadra sul gol di Kirwan. Poi il neozelandese e Mazzeo lo mettono sempre in mezzo. Resta negli spogliatoi dopo 45 minuti.

CENTROCAMPO

CONTILIANO: VOTO 5

Partita anonima. Anche il giallo ne condiziona rendimento e raggio d’azione. Serve più qualità in quella zona del campo.

D’ALENA: VOTO 6,5

L’ex Casarano è sempre nel vivo dell’azione, prende palla, la fa girare velocemente. Un paio di aperture panoramiche e l’assist con il quale libera Ciotti a tu per tu con Cucchietti in campo aperto, sono da applausi. Peccato che spesso predichi nel deserto.

MCJANNET: VOTO 6

Meno incisivo che a Cerignola ma sempre pericoloso. Questa volta anziché partire da dietro, gioca praticamente da seconda punta. Ha una chance per tempo: prima pizzica l’incrocio dei pali, poi è bravissimo Cucchietti a dirgli di no.

ATTACCO

PALAZZINO: VOTO 6

Primo tempo di buona lena. Crea superiorità numerica e mette al centro diversi palloni interessanti. Poi nella ripresa cala, ma la sua partita è incoraggiante.

ZILLI: VOTO 5

Schierato a sorpresa da titolare, parte bene ma viene sempre messo in mezzo dai centrali potentini. Resta in campo solo 45 minuti. Molto probabilmente i suoi ultimi in maglia rossoblù.

ALMAVIVA: VOTO 5,5

Non ha guizzi in fase offensiva e non dà nemmeno una mano in fase difensiva sulle discese di Kirwan. Unica nota positiva è il corner calciato benissimo dal quale nasce poi il pareggio.



ALLENATORE



COPPITELLI: VOTO 6

Primo tempo brutto e senza idee. Bravo a raddrizzare la situazione nell’intervallo, ricorrendo anche alla panchina. Il gol nel finale del Potenza è una punizione eccessiva per i suoi ragazzi visto che ai punti anche il pareggio sarebbe stato stretto.

SUBENTRATI

PASCALAU: VOTO 6

Mette la museruolo a D’Auria. Rimane molto bloccato in posizione ma dal punto di vista difensivo fa il suo.

PETROVIC: VOTO 6

Un bel passo in avanti in confronto a Cerignola. Fa a sportellate, difende palla ed è anche pericoloso dalle parti di Cucchietti.

ENERGE: VOTO 6

Vuole subito lasciare il segno. Mostra buona tecnica. Non ha timore a puntare nell’uno contro uno gli avversari.

QUIETO: VOTO 5,5

Ha tanti minuti a disposizione ma non riesce a trovare mai la giocata.

NDOW: SV

