Le valutazioni dei calciatori rossoblù al termine della partita giocata questa sera dall’ “Ezio Scida” di Crotone contro il Potenza e terminata con il risultato di 1-2
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Il Potenza passa a Crotone contro il Cosenza in pieno recupero grazie al gol di Bura. Kirwan porta in avanti gli ospiti dopo pochi secondi. Bravi i lupi a rimanere in gara ed a trovare il pari nella ripresa con Dametto. Sempre nel secondo tempo chance importanti per i lupi che però sprecano soprattutto con Ciotti una chance clamorosa. In pieno recupero la beffa con il colpo di testa che vale tre punti d’oro per gli ospiti.
DIFESA
ILIEV: VOTO 5
Rimane nella terra di nessuno in occasione del gol di Kirwan, anziché spazzare fuori dallo stadio pallone, avversari e compagni di squadra. Altra incertezza stagionale fuori dall’area di rigore. Prova a rifarsi con un paio di buoni interventi ma ormai la frittata era già fatta.
CIOTTI: VOTO 5
Complice anche lui del pasticcio ad inizio gara visto che la sua pezza è peggio del buco, ovvero l’anticipo su Mazzeo diventa un assist per Kirwan. Poi soffre terribilmente le iniziative di D’Auria che staziona dalla sua parte. Nella ripresa passa a sinistra ed ha sui piedi la palla della vittoria ma si fa ipnotizzare da Cucchietti.
DAMETTO: VOTO 6
Indeciso sul gol degli ospiti visto che lascia sfilare in profondità la palla per Mazzeo. Prova a tenere unito il reparto in un primo tempo di sofferenza. Nella ripresa è protagonista in area avversaria segnando il gol che vale il pareggio.
DALMAZZI: VOTO 6
Non è ancora brillante. Rattoppa dove può, ma viene preso spesso e volentieri in velocità. Meglio nella ripresa. Da un suo colpo di testa nasce il gol di Dametto.
GIANNINI: VOTO 5
E’ sua la sponda all’indietro di testa che manda in bambola tutti i suoi compagni di squadra sul gol di Kirwan. Poi il neozelandese e Mazzeo lo mettono sempre in mezzo. Resta negli spogliatoi dopo 45 minuti.
CENTROCAMPO
CONTILIANO: VOTO 5
Partita anonima. Anche il giallo ne condiziona rendimento e raggio d’azione. Serve più qualità in quella zona del campo.
D’ALENA: VOTO 6,5
L’ex Casarano è sempre nel vivo dell’azione, prende palla, la fa girare velocemente. Un paio di aperture panoramiche e l’assist con il quale libera Ciotti a tu per tu con Cucchietti in campo aperto, sono da applausi. Peccato che spesso predichi nel deserto.
MCJANNET: VOTO 6
Meno incisivo che a Cerignola ma sempre pericoloso. Questa volta anziché partire da dietro, gioca praticamente da seconda punta. Ha una chance per tempo: prima pizzica l’incrocio dei pali, poi è bravissimo Cucchietti a dirgli di no.
ATTACCO
PALAZZINO: VOTO 6
Primo tempo di buona lena. Crea superiorità numerica e mette al centro diversi palloni interessanti. Poi nella ripresa cala, ma la sua partita è incoraggiante.
ZILLI: VOTO 5
Schierato a sorpresa da titolare, parte bene ma viene sempre messo in mezzo dai centrali potentini. Resta in campo solo 45 minuti. Molto probabilmente i suoi ultimi in maglia rossoblù.
ALMAVIVA: VOTO 5,5
Non ha guizzi in fase offensiva e non dà nemmeno una mano in fase difensiva sulle discese di Kirwan. Unica nota positiva è il corner calciato benissimo dal quale nasce poi il pareggio.
ALLENATORE
COPPITELLI: VOTO 6
Primo tempo brutto e senza idee. Bravo a raddrizzare la situazione nell’intervallo, ricorrendo anche alla panchina. Il gol nel finale del Potenza è una punizione eccessiva per i suoi ragazzi visto che ai punti anche il pareggio sarebbe stato stretto.
SUBENTRATI
PASCALAU: VOTO 6
Mette la museruolo a D’Auria. Rimane molto bloccato in posizione ma dal punto di vista difensivo fa il suo.
PETROVIC: VOTO 6
Un bel passo in avanti in confronto a Cerignola. Fa a sportellate, difende palla ed è anche pericoloso dalle parti di Cucchietti.
ENERGE: VOTO 6
Vuole subito lasciare il segno. Mostra buona tecnica. Non ha timore a puntare nell’uno contro uno gli avversari.
QUIETO: VOTO 5,5
Ha tanti minuti a disposizione ma non riesce a trovare mai la giocata.
NDOW: SV