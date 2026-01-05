Pietro Ciotti, ufficializzato dal Cosenza il 2 gennaio, all’apertura del calciomercato invernale, si è presentato in sala stampa con parole chiare e cariche di entusiasmo, raccontando i motivi della sua scelta e le ambizioni per questa nuova avventura in maglia rossoblù. «Io sono molto felice, veramente felice di essere qui - ha dichiarato -. Ho voluto infatti la maglia del Cosenza e con i miei agenti sono stato molto chiaro fin dall’inizio delle trattative. Ho dato una priorità assoluta ai Lupi ed ho detto loro io che volevo andare a Cosenza».

Un sentimento forte, confermato dall’impatto con l’ambiente: «Qui ho trovato un ambiente molto sereno e molto bello, sprizza positività: sono stato accolto benissimo dai ragazzi e li ringrazio». Il nuovo innesto del Cosenza Calcio ritrova anche un allenatore che conosce bene. «Conosco Buscè da ben tre anni, sono stato con lui e sono felice di ritrovarlo: a suo servizio a Vibo Valentia segnai 12 gol». Un dato che testimonia il rapporto di fiducia tra tecnico e calciatore e che potrebbe incidere sulle scelte di formazione.

Già questa sera, infatti, Ciotti è in ballottaggio con Cannavò per una maglia da terzino destro nel match contro il Monopoli. L’esterno spera di poter essere subito utilizzato da Buscè: «A me piace giocare da terzino, però tante volte sono stato utilizzato altrove», lasciando intendere una duttilità che potrebbe rivelarsi preziosa nel corso della stagione. Chiare anche le ambizioni del gruppo: «Noi diremo la nostra fino alla fine, siamo una squadra forte e staremo sul pezzo». Parole che confermano come Ciotti per il Cosenza non sia solo un’operazione di mercato, ma una scelta di chiara d Buscè e del ds Roma, con l’obiettivo di farlo diventare protagonista fin da subito.