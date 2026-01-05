I rossoblù vogliono continuare a correre tra le mura amiche e dare continuità ai risultati positivi per restare agganciato alla parte alta della classifica. In vista della sfida contro il Monopoli, l’attenzione è tutta sulla probabile formazione del Cosenza, con il tecnico Buscè chiamato a sciogliere diversi nodi, soprattutto nel reparto arretrato. Assenze datate quelle di Kourfalidis, Cimino e Mazzocchi.

Cosenza-Monopoli: la probabile formazione dei Lupi

I convocati saranno diramati soltanto oggi, ma ci saranno i due nuovi acquisti, Pietro Ciotti e Michele Emmausso. Il primo potrebbe trovare subito spazio dal primo minuto: Ciotti è infatti in ballottaggio con Cannavò per una maglia da terzino destro, con l’ex Trapani leggermente favorito per l’esordio dall’inizio.

Davanti a Vettorel regna invece l’incertezza. Caporale (a meno di sorprese perché lo ha annunciato Buscé) non figurerà tra i disponibili a causa dell’influenza, mentre Dametto resta in dubbio fino all’ultimo. Qualora dovesse farcela, sarebbe lui a guidare la difesa insieme a uno tra Dalle Mura e il giovane Rocco, un valido Primavera di cui Buscè ha parlato positivamente in conferenza stampa. Non è da escludere anche l’ipotesi D’Orazio centrale, che in alternativa potrebbe agire da terzino sinistro al posto di Ferarra che spera però di riprendersi la maglia.

Dalla cintola in su

A centrocampo le certezze aumentano: Langella sarà il perno in cabina di regia, con Kouan e Garritano pronti ad agire ai suoi lati per garantire equilibrio e qualità nella manovra.

Nel reparto offensivo, Florenzi e Ricciardi dovrebbero agire alle spalle dell’unica punta. Il ballottaggio è aperto tra Berretta, al momento favorito, e Achour. Per quanto riguarda Emmausso, l’ipotesi più concreta è un ingresso a gara in corso: vederlo titolare sarebbe una sorpresa.

Lo scenario descritto riguarda il modulo 4-3-2-1, soluzione al momento più accreditata per il match. Con un eventuale passaggio alla difesa a tre, la probabile formazione del Cosenza contro il Monopoli cambierebbe radicalmente in tutti i reparti.