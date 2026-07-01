Dopo il 30 giugno sono mutati gli equilibri: via i contratti non rinnovati, dentro i giocatori tornati da soluzioni temporanee. Ad oggi i Lupi hanno 24 calciatori, ma molti sono giovanissimi ed i big vogliono andare via

Il 1° luglio è anche formalmente l’inizio della nuova stagione sportiva. Finita la stagione 2025/2026, i contratti arrivati al 30 giugno cessano di esistere e i prestiti si chiudono, lasciando una fotografia più chiara, almeno dal punto di vista numerico.

Il primo dato riguarda gli addii a parametro zero. Non fanno più parte della rosa Tommaso D’Orazio, Christos Kourfalidis, Luca Garritano, Alessandro Arioli, Jaime Baez e Giacomo Beretta, tutti arrivati a scadenza senza rinnovo. Addii importanti, soprattutto per il valore simbolico di calciatori come Garritano e D’Orazio, ma anche per la perdita di esperienza complessiva in un gruppo che riparte senza una guida tecnica ancora definita.

A questi vanno aggiunti i prestiti conclusi in uscita: Tommaso Vannucchi è rientrato alla Fiorentina, Kevin Cannavò al Venezia, Nicola Pintus al Cagliari, Mario Perlingieri e Antonio Ferrara al Benevento, Andrea Moretti alla Triestina. Rientrano invece al Cosenza Massimo Zilli dal Frosinone (nella foto), Andrea Rizzo Pinna dall’Ascoli, Antonio Barone dalla Sarnese, Gianmarco Begheldo dalla Triestina, Jahce Novello dal Legnago, Thomas Silvestri dal Milazzo e Lucio Bonofiglio dal Messina.

La rosa del Cosenza ad oggi

Portieri: Thomas Vettorel, Thomas Pompei, Carmelo Rantuccio

Thomas Vettorel, Thomas Pompei, Carmelo Rantuccio Difensori: Alessandro Caporale, Paolo Dametto, Antonio Rocco, Antonio Barone, Baldovino Cimino, Pietro Ciotti, Lucio Bonofiglio

Alessandro Caporale, Paolo Dametto, Antonio Rocco, Antonio Barone, Baldovino Cimino, Pietro Ciotti, Lucio Bonofiglio Centrocampisti: Christian Langella, Nicolò Contiliano, Racine Ba, Aldo Florenzi, Riccardo Palmieri, Edoardo Contiero, Andrea Rizzo Pinna, Gianmarco Begheldo, Diego Ragone

Christian Langella, Nicolò Contiliano, Racine Ba, Aldo Florenzi, Riccardo Palmieri, Edoardo Contiero, Andrea Rizzo Pinna, Gianmarco Begheldo, Diego Ragone Attaccanti: Michele Emmausso, Massimo Zilli, Simone Mazzocchi, Sofiane Achour, Jahce Novello

La base rossoblù è composta da 24 calciatori: 3 portieri, 7 difensori, 9 centrocampisti e 5 attaccanti. Una base numerica esiste, ma non può ancora essere confusa con una rosa pronta. Diversi elementi sono rientri dai prestiti e andranno valutati dal punto di vista tecnico, contrattuale e di mercato. Molti di loro sono giovanissimi che non hanno esperienza in categoria. I big invece hanno praticamente tutti quanti chiesto di andare via. Sarà un’altra lunga estate in casa Cosenza Calcio.