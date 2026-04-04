I rossoblù vincono 1-0, riscattano la beffa dell’andata e infilano la settima vittoria casalinga consecutiva. Baez sbaglia un rigore, ma la squadra di Buscè regge e guarda ai playoff con fiducia
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Esultanza del Cosenza al gol di Ciotti (foto IPA)
Il Cosenza Calcio fa il suo dovere, batte il Foggia e si prende, almeno per il momento, il terzo posto in classifica, in attesa della sfida tra Benevento e Salernitana. Al “Marulla” arriva una vittoria pesante, che consente ai rossoblù di vendicare la sconfitta dell’andata e di allungare a sette la striscia di successi casalinghi consecutivi. Un dato che conferma la forza della squadra di Buscè davanti al proprio pubblico e accompagna i Lupi della Sila verso i playoff con fiducia crescente e un morale sempre più alto.
Con tre partite ancora da giocare prima della fine della stagione regolare, il Cosenza ha ora la possibilità di consolidare classifica, ritmo e condizione, aspettando anche il pieno recupero di uomini importanti come Baez, Mazzocchi e Kourfalidis, destinati ad aumentare il peso tecnico della rosa proprio nel momento più delicato dell’anno.
Contro il Foggia, i rossoblù hanno indirizzato subito il match nella direzione voluta. Il vantaggio è arrivato nel primo tempo con Ciotti, bravo a sfruttare l’occasione giusta e a sbloccare una gara che il Cosenza aveva approcciato con personalità. Poco dopo è arrivata anche la possibilità di mettere in discesa la partita, ma Baez ha fallito il calcio di rigore del possibile raddoppio. Un errore che, però, non ha cambiato l’inerzia della sfida.
La squadra silana, infatti, ha mantenuto il controllo del gioco per lunghi tratti, gestendo il possesso e concedendo poco a un Foggia volenteroso ma mai davvero incisivo negli ultimi metri. Langella e compagni hanno tenuto il pallino in mano con autorevolezza, senza lasciare agli ospiti vere occasioni per rientrare in corsa.
Nella ripresa il Cosenza ha cercato più volte il colpo del 2-0, costruendo nuove opportunità senza però riuscire a chiudere definitivamente i conti. Alla fine, però, ciò che conta è il risultato: tre punti preziosi, un altro passo avanti e la sensazione di una squadra che arriva al momento decisivo della stagione con il vento in poppa. Adesso all’orizzonte c’è la trasferta di Picerno.
Di seguito le formazioni e il tabellino del match:
COSENZA (4-3-3): Pomepi, Ciotti, Dametto, Moretti, Caporale; Palmieri (11’ st Garritano), Langella, Contiliano (38' st Ba); Baez (17’ st Ferrara), Beretta, Florenzi (38’ st Emmausso). In panchina: Vettorel, Vannucchi, Contiero, D’Orazio, Perlingieri, Achour, Mazzocchi, Kourfalidis. All.: Buscè
FOGGIA: Perucchini; Dimarco (17’ st Giron), Biasiol (39’ st Garofalo), Minelli (16’ st Cangiano), Buttaro, Liguori (1’ st Nocerino), Staver, Romeo, Menegazzo, Tommasini, D’Amico (33’ st Bevilacqua). In panchina: Magro, Borbei, Castorri, Eyango, Oliva, Pazienza, Rizzo. All.: Pazienza
ARBITRO: Madonia di Palermo
MARCATORI: 7’ pt Ciotti
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Palmieri, Pompei e Florenzi (C), Romeo e Buttaro (F). Angoli: 2-3. Recupero: 3’ pt, 4’ st
14:06
Cosenza ancora pericoloso
Beretta si libera in area e prova il diagonale per sorprendere Perucchini, ma il pallone sfila di un soffio a lato del palo.
13:45
Palo del Cosenza!
Cross preciso di Palmieri, stacco di testa di Florenzi che colpisce il palo. Rossoblù a un passo dal raddoppio.
13:44
Cosenza vicino al raddoppio
Nella ripresa Beretta prova a chiudere i conti, ma la sua conclusione viene parata senza difficoltà da Perucchini.
13:14
Baez fallisce il rigore
Dal dischetto si presenta Jaime Baez, ma Perucchini intuisce e para senza particolari problemi. Il Cosenza resta avanti di misura.
13:10
Rigore per il Cosenza!
L’arbitro indica il dischetto per un tocco di mano di Menegazzo in area. Grande occasione per i rossoblù di raddoppiare
12:41
GOL COSENZA
I rossoblù passano in vantaggio con Ciotti, bravo a inserirsi in area e approfittare di un’indecisione tra Perucchini e la difesa del Foggia. Cosenza avanti al “Marulla”
12:40
Florenzi subito protagonista
L’esterno offensivo sardo è in palla nei primi minuti: azione solitaria e conclusione verso la porta, ma Perucchini si fa trovare pronto e respinge.
12:37
Il Cosenza protesta per un possibile rigore
Florenzi reclama un penalty per un presunto intervento falloso di Staver in area. L’arbitro viene richiamato al FVS per rivedere l’episodio ma non concede il tiro dagli undici metri.
11:56
Buscè punta subito su Baez
Il tecnico del Cosenza Calcio lancia dal primo minuto Jaime Baez, chiamato a essere una possibile arma in più in questo rush finale di stagione. Assenza pesante invece per Cannavò, fermato da un infortunio