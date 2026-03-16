Il rosso subìto dopo il fischio finale di Casarano-Cosenza da Christian Langella, potrebbe essere davvero un gran problema per mister Antonio Buscè. Il regista infatti è forse, insieme a Caporale ed a Mazzocchi quand’era disponibile, l’unico calciatore insostituibile della rosa rossoblù.

Squalifica pesante?

Ora per lui si teme uno stop che certamente può essere almeno di due giornate. Bisogna capire cos’ha scritto nel referto il sig. Manzo, arbitro della gara di sabato. Ma le sensazioni non sono positive. Se dovessero arrivare due giornate di squalifica, Langella salterebbe non solo il Latina domenica, ma soprattutto il big match di Benevento del 29 marzo.

Langella insostituibile per il Cosenza

Langella da quando è arrivato a Cosenza, ha saltato solo la gara di Salerno, quand’è stato appiedato dal Giudice Sportivo per somma di ammonizioni. Per il resto, sempre in campo per 90 minuti, tranne a Foggia, dov’è stato sostituito a metà ripresa. In 29 presenze ha collezionato 2 gol e 2 assist. Insomma il Cosenza quest’anno è Langella più altri dieci. Nella partita dell’ “Arechi” e nelle prime due giornate di campionato ed in Coppa Italia, quando il classe 2000 giocata ancora con il Rimini, è stato Garritano a sostituirlo nel ruolo di regia. Ora c’è da valutare anche le condizioni del cosentino, out nelle ultime due partite per un problema al polpaccio.