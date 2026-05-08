L'eliminazione contro il Casarano chiude l'annata rossoblù con largo anticipo. L'ultima volta entro questa data fu il 5 maggio 2019, quando i lupi vinsero a Salerno e terminarono il loro primo campionato dopo il ritorno in B

Il Cosenza ha chiuso la sua stagione il 6 maggio. Una data precoce, quasi innaturale per chi era entrato nei playoff con il vantaggio del campo e la possibilità di aprire la strada verso la fase nazionale. Invece il 5-1 contro il Casarano ha spento tutto subito, lasciando ai rossoblù una fine improvvisa. Arrivata quando il mese di maggio era appena cominciato.

Per ritrovare una stagione del Cosenza conclusa entro il 6 maggio bisogna tornare al 2019. Era il 5 maggio, Salernitana-Cosenza 1-2. I rossoblù di Braglia chiusero il loro primo campionato di Serie B dopo la promozione con una vittoria all'Arechi, firmata nel finale da Palmiero. Anche allora il sipario calò presto, anche perché in un campionato a 19 squadre, il Cosenza si riposò all'ultima giornata di una settimana dopo.