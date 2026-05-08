L'eliminazione contro il Casarano chiude l'annata rossoblù con largo anticipo. L'ultima volta entro questa data fu il 5 maggio 2019, quando i lupi vinsero a Salerno e terminarono il loro primo campionato dopo il ritorno in B
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Il Cosenza ha chiuso la sua stagione il 6 maggio. Una data precoce, quasi innaturale per chi era entrato nei playoff con il vantaggio del campo e la possibilità di aprire la strada verso la fase nazionale. Invece il 5-1 contro il Casarano ha spento tutto subito, lasciando ai rossoblù una fine improvvisa. Arrivata quando il mese di maggio era appena cominciato.
Per ritrovare una stagione del Cosenza conclusa entro il 6 maggio bisogna tornare al 2019. Era il 5 maggio, Salernitana-Cosenza 1-2. I rossoblù di Braglia chiusero il loro primo campionato di Serie B dopo la promozione con una vittoria all'Arechi, firmata nel finale da Palmiero. Anche allora il sipario calò presto, anche perché in un campionato a 19 squadre, il Cosenza si riposò all'ultima giornata di una settimana dopo.
Negli anni successivi il calendario rossoblù si era sempre allungato almeno un po' di più. Nel 2021 l'ultima gara fu il 10 maggio a Pordenone, nella giornata della retrocessione poi cancellata dal ripescaggio. Nel 2022 il Cosenza arrivò fino al 20 maggio, quando il 2-0 al Vicenza nel ritorno playout valse la salvezza. Nel 2023 il campionato si gira addirittura al 1° giugno, con il playout di Brescia. Nel 2024 l'ultima partita fu il 10 maggio a Como, mentre nel 2025 la stagione si chiuse il 13 maggio a La Spezia. Non un bel modo per andare in “vacanza” quest'anno per i lupi che comunque continueranno ad allenarsi nelle prossime settimane.