L’attaccante è apparso ispiratissimo nelle ultime due partite ed è pronto a prendersi la titolarità nella gara in casa dell’Atalanta U23

Il Cosenza e Michele Emmausso ci hanno messo un po’ a prendersi. L’attaccante arrivato dall’Audace Cerignola ad inizio gennaio, non aveva infatti iniziato nel migliore dei modi la sua avventura con la nuova maglia. Lontano parente del calciatore visto non solo con la maglia della squadra pugliese in questa prima parte di stagione, ma anche con Foggia e Messina tra le altre, durante le annate scorse in Serie C. Nè gol e né assist a referto. Ma nemmeno quella sensazione di pericolosità che un attaccante dovrebbe dare.

Rinascita, gol e assist

Buscè, che non lo aveva mai messo in dubbio, lo ha lasciato in panchina già nella gara contro il Siracusa. Ma nel turno infrasettimanale di martedì scorso, Emmausso ha dato il suo primo segnale, grazie al gol che ha deciso la gara nel finale. Tutti si sarebbero aspettati un rilancio ed invece per il classe 1997, ancora panchina contro l’Audace Cerignola. Ma l’ingresso in campo contro la sua ex squadra è stato, se possibile, ancora più dirompente. Assist per Garritano e contributo al gol fondamentale per il centro finale di Achour, visto che il suo pallonetto è stato salvato sulla linea prima della ribattuta vincente.

Nella terra di Caravaggio

Domenica all’ora di pranzo il Cosenza sarà di scena in casa dell’Atalanta U23. Si gioca a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Terra d’origine del grande pittore italiano Michelangelo Merisi, detto appunto “Il Caravaggio”. Anche il posto sembra l’ideale per sprigionare estro e fantasia. Che sia il giorno del rilancio da titolare di Michele Emmausso con la maglia del Cosenza?