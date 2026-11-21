«Accogliamo con grande soddisfazione l'inserimento in graduatoria del progetto da 11,6 milioni di euro per la zona industriale di Rende. Un risultato importante per la nostra città, per le imprese e per le prospettive di sviluppo del territorio. Esprimiamo apprezzamento per l'impegno del Governo e del Dipartimento per il Sud, che attraverso la ZES Unica stanno creando concrete opportunità di investimento nel Mezzogiorno». Lo affermano in una nota i Consiglieri comunali di minoranza Marco Ghionna, Gianluca Garritano, Alfredo Trombino, Stefania Galassi, Enrico Monaco.

«Altrettanto doveroso - evidenziano ancora - è riconoscere il lavoro dell'Amministrazione comunale e degli uffici che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato. Sarà fondamentale che gli interventi rispondano alle esigenze concrete del tessuto produttivo, soprattutto delle piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che rappresentano un patrimonio di lavoro, competenze e radicamento nel territorio. L'obiettivo deve essere quello di sostenere chi già opera e investe a Rende, creando al tempo stesso condizioni favorevoli all'insediamento di nuove attività».

«Come minoranza continueremo a esercitare il nostro ruolo con rigore e spirito costruttivo, affinché questa opportunità si traduca rapidamente in opere e servizi concreti. Perché quando cresce Rende, vince tutta la città» concludono dall’opposizione consiliare.