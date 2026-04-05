Il centrocampista ha colpito il palo col Foggia, ma guarda avanti: «Tutti abbiamo lo stesso obiettivo e si vede già dagli allenamenti. Questa è una cosa fondamentale per raggiungere i nostri traguardi»

Il Cosenza ieri ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Foggia grazie al gol di Ciotti e si prende il terzo posto in classifica, in attesa degli altri risultati. Al termine della gara, il centrocampista rossoblù Aldo Florenzi ha commentato la prestazione della squadra, tra soddisfazione per i tre punti e un pizzico di rammarico personale. «Sono contento della prestazione singola, ma soprattutto di quella di squadra - ha dichiarato in sala stampa – Era importante vincere e l’abbiamo fatto».

Per il centrocampista, la partita contro il Foggia coincideva anche con un periodo speciale, il suo compleanno festeggiato appena 24 ore prima. Una ricorrenza che avrebbe voluto celebrare con un gol, sfiorato però solo di pochi centimetri. «Speravo di festeggiare con una rete - ha ammesso -. Purtroppo quando mi capita un episodio a metà, gira sempre dalla parte negativa. Non so perché quest’anno sta andando così, ma spero che prima o poi giri dalla parte giusta». Il riferimento è al palo colpito durante la gara, un’occasione che avrebbe potuto chiudere prima il match e rendere ancora più speciale la giornata del numero rossoblù.

Cosenza, Florenzi e la forza del gruppo

Al di là dell’episodio personale, Florenzi ha voluto sottolineare il valore del collettivo. «Secondo me stiamo facendo una grande annata – ha spiegato -. Il merito è soprattutto del gruppo che si è creato, perché siamo davvero un grande gruppo. Ci aiutiamo a vicenda, siamo tutte persone fantastiche e questo si vede anche in campo». I risultati, secondo Florenzi, contribuiscono a rafforzare ulteriormente questa coesione: «Le vittorie aiutano a creare ancora più unione, ma la base era già solida».

Il momento positivo del Cosenza si riflette anche nella crescita della squadra sotto il profilo mentale. «Negli ultimi tempi abbiamo raggiunto delle consapevolezze importanti - ha fatto presente Florenzi –. Tutti abbiamo lo stesso obiettivo e si vede già dagli allenamenti. Questa è una cosa fondamentale per raggiungere i nostri traguardi».

Verso i playoff

Lo sguardo si sposta ora sulle prossime partite, che vedranno il Cosenza affrontare squadre in lotta per la salvezza. Gare simili a quella contro il Foggia, dove ogni punto pesa doppio. «A prescindere dall’avversario, affronteremo tutte le partite con la stessa voglia vista oggi - ha assicurato Florenzi –. Vogliamo arrivare più in alto possibile. Sono tutte partite toste ed ogni squadra lotta per il proprio obiettivo e dà tutto».

Il successo contro il Foggia rappresenta un passo importante, ma non un punto di arrivo. «Anche le altre vincono e corrono - ha ricordato Florenzi -. Dobbiamo mantenere questi risultati e dare continuità a quello che stiamo facendo. Oggi contava vincere e ci siamo riusciti con lo spirito giusto».